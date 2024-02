Migaloo: conheça o iate submersível de R$ 10 bilhões

Para os bilionários que desejam discrição, a empresa austríaca Migaloo revelou o super iate submersível. O Migaloo M5 possui 165 metros de comprimento, pode descer até 250 metros abaixo da superfície do oceano e permanecer submerso por até quatro semanas.

O nome da embarcação faz referência à uma rara baleia jubarte albina, que vive na costa leste da Austrália.

A embarcação conta com os mesmos atributos dos iates luxuosos como heliporto, piscina, academia, cinema, discoteca, piscina e spa, lounges e áreas de jantar.

Há ainda uma sala de jantar com 36 lugares e paredes de vidro para observação da vida marinha. E custa 2 bilhões de dólares.

"Os proprietários procuram privacidade, segurança e protecção para si, para os seus hóspedes e para os seus bens, ou a realização de experiências únicas à altura dos desejos científicos, bem como a maior exclusividade possível", diz Christian Gumpold CEO e designer-chefe da empresa ao site Dezeen.

Interior do iate com sala de jantar.

Para além da engenharia necessária para afundar um iate com segurança, a Migaloo também investe no design, e se considera um estúdio de design de “iates submersíveis privados”.

No entanto, após o acidente com o submarino Titan no ano passado, o desejo por navegar águas profundas a bordo de um submarino caíram.

“Além dos iates a motor e a vela, acredito que os super iates submersíveis se tornarão uma categoria adicional de embarcações privadas entre as quais os proprietários podem escolher”, diz Gumpold.