Mais um BMW eletrificado no Brasil: os novos X3 versão plug-in híbrida

Todo mundo que conhece minimamente o mercado de carros sabe faz tempo o que é um SUV. É a sigla para Veículo Utilitário Esportivo, a versão moderna do valente jipe, com tração nas quatro rodas, um carro valente para quem gosta de colocar o carro numa estrada de terra ao menos de vez em quando. Já para curte mais o estilo aventureiro a BMW lançou uma nova categoria, o menos falado SAV, Veículo de Atividade Esportiva, com o lançamento da X3, em 2003.

Bem, o tempo passa, o mundo roda, os veículos se eletrificaram e a BMW apresenta agora no Brasil mais um veículo eletrificado da família SAV: as novas versões plug-in híbridas X3 xDrive30e e X Line, os jipinhos, com todo o respeito ao termo, mais eficientes do mercado brasileiro segundo testes do Inmetro. O lançamento será feito hoje ao longo do dia – e EXAME CASUAL antecipa por aqui como serão os novos modelos.

Ambos os modelos têm origem na planta do BMW Group em Spartanburg, Estados Unidos, e chegam ao país em setembro com preços de 342.950 reais para o xDrive 30e e 367.950 reais para a versão X Line. Os modelos já estão disponíveis para pré-venda em toda a rede de concessionários – e também nos canais de venda da BMW no Instagram e Facebook, novidade para a marca e para o segmento premium como um todo.

A BMW cada vez mais quer se posicionar como uma marca de tecnologia e não só de mobilidade. Os modelos são os únicos SUVs híbridos plug-in do mercado premium que contam com atualização remota e gratuita de software. E pode ser feito até do seu celular. É só deixar o veículo habilitado para atualizações automáticas e tudo é feito de forma automática.

Outros diferenciais em tecnologia são o carregador de celular sem fio (wireless charging), Android Auto e a preparação para Apple Car Play, que transfere a interface do iPhone por meio de conexão sem fio. Parece que os cabos estão mesmo com os dias contados.

A BMW destaca também os assistentes de condução semiautônoma. O BMW Driving Assistant permite a direção inteligente em situações como congestionamentos, trânsito lento ou viagens longas. O Parking Assistant dispõe de câmera de ré e sensores dianteiros e traseiros que medem os espaços para estacionar automaticamente.

Na versão X Line a versão embarcada é o Driving Assistant Plus, que além de todos os recursos oferece ainda assistente para realização de manobras evasivas, assistente ativo de proteção contra colisão lateral, alerta de tráfego em cruzamentos em casos de visibilidade restrita e assistente auxiliar de troca de faixa.

Para a realidade brasileira, o sistema plug-in híbrido como os da gama X3 parece ser o mais adequado, já que não se encontra um posto de recarga em qualquer esquina e os edifícios ainda estão se adaptando para o futuro. O híbrido oferece economia, já que dirigir no modo elétrico em áreas urbanas é mais barato que utilizar gasolina, e melhora na qualidade de vida, em razão da diminuição nas emissões de gases e ruídos do tráfego. A bateria de íons de lítio de alta tensão do novo X3 híbrido permite uma mobilidade no modo puramente elétrico de até 55 quilômetros.

O modelo híbrido plug-in da linha X3 tem um interior versátil, como é característica do SAV. Segundo a BMW, o sistema de tração integral inteligente BMW xDrive distribui o torque entre as rodas dianteiras e traseiras conforme necessário, mesmo ao dirigir exclusivamente com energia elétrica, para garantir esportividade na estrada e desempenho off-road superior em terrenos não pavimentados.

O condutor pode optar ainda pela tração traseira, com motor a combustão de quatro cilindros em linha de 2.0L com 292 cv de potência combinada e torque combinado de 420 Nm. Dependendo da situação, o motor elétrico do novo BMW X3 xDrive30e pode ser usado para mobilidade exclusivamente elétrica ou para apoiar o motor a gasolina.

No modo max eDrive, que pode ser ativado por meio do botão eDrive no console central, o novo BMW X3 atinge uma velocidade máxima de 135 km/h com uma unidade de propulsão silenciosa e livre de emissões. Já na configuração Auto eDrive, a direção totalmente elétrica é possível a velocidades de até 110 km/h. O motor de combustão só liga em velocidades mais altas ou quando há uma necessidade de aceleração particularmente elevada.

O motor elétrico funciona de acordo com a circunstância. Em aceleração, o desenvolvimento espontâneo de potência do motor elétrico é evidente, enquanto em velocidades constantes a assistência elétrica reduz o consumo de combustível e a emissão de gases.

Para driblar a escassez de postos de recarga, a bateria de alta tensão pode ser carregada em tomadas domésticas convencionais por intermédio da utilização de um cabo de carregamento padrão. Desta forma, a bateria pode ser totalmente carregada em menos de seis horas. Já com uma BMW Wallbox de 22kW, que já vem com o carro, o mesmo processo de carregamento pode ser concluído em cerca de três horas e meia.

A BMW está adiantada em relação à eletrificação e já possui mais de 45 mil veículos conectados no Brasil. O novo X3 traz novas funções de automatização de hábitos do motorista com base em inteligência artificial. Além do ajuste automático da temperatura interna e acionamento da ventilação, o sistema agora é capaz de aprender situações recorrentes em que a janela do motorista é aberta. Quer um exemplo? Quando o carro se aproxima de uma cancela de um shopping para retirar o ticket de acesso ao estacionamento.

O design é o de um SUV com uma pitada esportiva. Nem tanto à terra batida, nem tanto ao asfalto. Mas, com o perdão dos puristas da lama, sua vocação é mesmo a de um carro bastante versátil e muito tecnológico para uso urbano.