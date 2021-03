LVHM fecha acordo com Jay-Z e compra parte da marca de champanhes do rapper

O casal Beyoncé e Jay-Z além de fazer sucesso na música, também tocam em outros segmentos do mercado. A cantora, possui a marca de roupas Ivy Park e seu marido, a marca de champanhes Armand de Brignac, que acaba de vender 50% das ações para a LVMH.

Em nota à imprensa, o rapper norte-americano disse estar “orgulhoso em dar as boas-vindas à família Arnault por meio desta parceria”. Em entrevista ao Financial Times, Jay-Z disse que a parceria levará a marca a um “próximo nível de sabor e distribuição”, e que deseja que a marca dure muitas gerações.

Conhecida como “Ás de Espadas”, devido ao logo, a marca foi comprada por Jay-Z em 2014. Em 2019, a empresa fechou o ano com meio milhão de unidades vendidas a partir de 300 dólares, com safras especiais custando até 100 mil dólares.

Para o cantor, o crescimento e sucesso dos rótulos se dá pela qualidade do produto. “Se fosse uma marca de celebridade, eu estaria em outdoors”, disse ao FT. “Não dependemos da fama para vender o produto. Nós o construímos com paixão e integridade.”

A parceria já visa planos de crescimento. Para Philippe Schaus, presidente-executivo da Moët Hennessy, “nos próximos anos, podemos aumentar os volumes de vendas com 1.600 hectares de vinhedos da Moët Hennessy para fornecer uvas na região de Champagne”, disse ao FT.

Ainda que o valor da venda à LVMH não tenha sido revelado, a parceria demonstra vir em em boa hora, já que as vendas de bebidas do conglomerado francês caíram em 15% em 2020 (4.8 bilhões de euros). Segundo a LVMH, o lucro de operações recorrentes teve queda de 20% no ano passado.

Em comunicado, o conglomerado ressaltou que ainda que 2020 tenha sido um ano negativo para a venda de bebidas da marca, “após uma queda significativa nos volumes no segundo trimestre, o negócio de Champagne experimentou tendências de melhora no segundo semestre, principalmente nos Estados Unidos.”

A parceria de Jay-Z aconteceu após duas semanas do anúncio da descontinuação da linha de roupas Fenty. Mesmo com o sucesso de Rihanna como cantora e empresária no ramo da moda e da beleza, segundo anúncio do porta-voz da LVMH em Paris, o conglomerado juntamente com a cantora, concordaram em encerrar as operações da linha de moda da marca.