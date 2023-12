Picanha é eleita o melhor prato do mundo; veja a lista

Após conquistar o segundo lugar no início do ano entre as 100 melhores comidas tradicionais do mundo, a picanha subiu uma colocação e foi eleita como o melhor prato do mundo segundo o Tasteatlas Awards 2023.

O corte bovino típico brasileiro recebeu a pontuação 4,75 de 5. Outros pratos brasileiros também apareceram no ranking, como o vatapá na 16ª colocação com nota 4,61, o escondidinho apareceu na 58ª colocação com nota 4,52 e o tutu de feijão na 93ª colocação com nota 4,49.

O top 10 contou com pratos da Malásia, Tailândia, Itália, China, Índia e Rússia.

O ranking, porém, tem suas controvérsias, visto que feito com base em votos de usuários do site. Para escolher os 100 melhores pratos, o site usou 270 mil avaliações de mais de 11 mil pratos.

Além deste ranking, também foram escolhidas as melhores cozinhas do mundo, de acordo com a avaliação média dos 50 melhores pratos de cada país. A Itália conquistou o 1º lugar, já a gastronomia brasileira ficou com a 12ª colocação.

Já entre as 100 melhores cidades gastronômicas do mundo, São Paulo aparece na 31ª posição e o Rio de Janeiro na 43ª colocação. As três primeiras posições ficaram com as cidades italianas Roma, Bolonha e Nápoles.

Dados da Organização Mundial do Turismo mostram que a gastronomia é o terceiro principal motivo da realização de viagens em todo o planeta.