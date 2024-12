Livraria Cultura inaugura nova unidade em Pinheiros

A Livraria Cultura inaugurou uma nova loja em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. A abertura foi anunciada neste domingo, 1º, quase dois meses depois de outra unidade ser aberta em um casarão histórico do bairro Higienópolis.

A unidade está localizada na Rua Fernão Dias, próximo ao Largo da Batata e faz parte do Complexo Lapi que se instalou na região e é responsável pela inauguração de diversas lojas do segmento cultural e gastronômico no local. Recentemente, a segunda unidade do tradicional Coffe Lab, da barista Isabela Raposeiras, também abriu sua segunda unidade no bairro.

Unidade anterior

A Livraria Cultura possuia uma unidade no Conjunto Nacional, mas em abril deste ano, recebeu uma ordem de despejo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), após decretar falência em 2023.

Higienópolis

No final de outubro deste ano, a primeira unidade foi reaberta em um casarão histórico no bairro de Higienópolis, na Avenida Angélica, 1.212. Até agora, é a maior das duas unidades, com 505 m² e dois andares.

Serviço

Endereço:

Rua Fernão Dias, 604, Pinheiros;

Horários:

Segunda a Sábado: 10h às 20h;

Domingos e Feriados: 11h às 17h.