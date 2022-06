Lisboa é a terceira cidade mais cara para viver; veja o ranking completo

É verdade que Lisboa foi o destino internacional mais procurado pelos brasileiros em 2021. Só que a capital portuguesa também foi considerada a terceira cidade mais cara do mundo, de acordo com o estudo elaborado pela seguradora britânica CIA Landlords: somando os valores de aluguel, salário e custo de vida, o saldo foi negativo em 1.149 euros (equivalente a cerca de 6,2 mil reais).

VEJA TAMBÉM

Essa cálculo leva em consideração os preços cobrados por apartamentos na região central da cidade e o salário médio dos trabalhadores – que, no caso de Lisboa, é de 1.625 euros para uma opção com três dormitórios, enquanto a remuneração é avaliada em 1.037 euros. Também foi subtraído o custo de vida, de 561 euros. Mas educação, que aumentaria 500 euros por criança, ficou fora.

Por outro lado, foram indicadas as cidades menos caras para viver e, nesta lista, apareceram sete do Reino Unido, uma da Austrália, uma dos Estados Unidos e uma da Suíça – cuja capital, Berna, consta como localidade mais em conta para viver, com saldo positivo de 1.406 euros (equivalente a 7,6 mil reais). Nenhuma cidade brasileira apareceu no ranking de mais econômicas. Veja as listas:

Cidades no mundo mais baratas de se viver

Berna - Suíça Derby - Reino Unido Coventry - Reino Unido Canberra - Austrália Stoke-on-Trent - Reino Unido Washington - Estados Unidos Glasgow - Reino Unido Cardiff - Reino Unido Leicester - Reino Unido Wolverhampton - Reino Unido

Cidades no mundo mais caras de se viver

Roma - Itália Londres - Reino Unido Lisboa - Portugal Cidade do México - México Paris - França Seul - Coréia do Sul Dublin - Irlanda Santiago - Chile San José - Costa Rica Bogotá - Colômbia

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.