Suíça volta a importar ouro da Rússia, apesar da guerra

A Suíça importou ouro da Rússia pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia, sinalizando que a postura da indústria de metais do país pode estar caminhando para uma flexibilização. Foram despachadas de navio mais de 3 toneladas de ouro russo, em maio, em direção a portos suíços

O volume representou 2% das importações de ouro das refinarias suíças. A maior parte delas havia prometido não aceitar mais ouro da Rússia, desde que a Associação do Mercado de Barras de Londres havia descredenciado fabricantes de metais de Moscou.

A associação é onde se dão transações de balcão com ouro e prata. Embora não tenha havido uma proibição de fato para o refino do ouro russo, os empresários de metais europeus haviam entendido o descredenciamento como um veto, na prática.

A Suíça abriga quatro das maiores refinarias de ouro do mundo e responde por dois terços do metal refinado no planeta.

