Lisboa foi o destino internacional mais buscado pelos brasileiros

O metabuscador de viagens KAYAK divulgou quais foram os destinos mais buscados na plataforma em 2021 e Portugal foi o único país europeu com duas cidades na lista: Lisboa ficou no topo do ranking internacional de buscas e o Porto, em décimo na tabela.

Os laços culturais, a similaridade linguística e as belezas de Portugal são fatores que atraem os viajantes brasileiros ao país. “Entre os países europeus, Portugal é o único que compartilha o mesmo idioma e, sem dúvidas, isso é um atrativo para os brasileiros, pois torna mais fácil explorar o destino sem se preocupar com barreiras linguísticas. A questão histórica e cultural também é um elo compartilhado que desperta interesse dos viajantes do Brasil a visitar o país. Muitos têm dupla nacionalidade e parentes por lá, o que também impulsiona as viagens”, diz Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil

As cidades portuguesas mais buscadas pelos brasileiros, além de Lisboa e Porto, são Faro e Funchal, respectivamente. Entre os destinos citados, Porto é o que tem menor preço médio de passagens aéreas (R$ 4.133), seguido de Lisboa (R$ 4.828), Faro (R$ 5.055) e Funchal (R$ 6.692). Quanto ao valor de hospedagem, diárias em Lisboa custam em média R$ 360, enquanto no Porto a estadia tem preço médio de R$ 302.

Cidades portuguesas mais buscadas:

Lisboa (+102%)

(+102%) Porto (+79%)

(+79%) Faro (+117%)

(+117%) Funchal (+182)

*Comparação volume de buscas janeiro de 2022 VS dezembro de 2020

No primeiro mês de 2022, foi possível observar aumento nas buscas de voos na comparação entre janeiro de 2022 e dezembro de 2021. “Funchal, destino litorâneo que fica na Ilha da Madeira, é a cidade que mostra maior crescimento, com aumento de 182% nas buscas. Todos os outros destinos do nosso levantamento cresceram nas pesquisas de voos também. Isso mostra que a alta de buscas de 2021 se mantém ainda neste início de 2022” diz Vedovato.

Viajantes vindos do Brasil, que se vacinaram no país e emitiram o comprovante do Sistema Único de Saúde (SUS) são obrigados a apresentar um teste negativo para a Covid-19 para entrar em Portugal. Já os passageiros que embarcaram em outro país da União Europeia, (UE) foram dispensados da obrigatoriedade do teste. Basta que apresentem o Certificado Digital Covid da UE, que comprova a vacinação.

