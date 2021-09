Liderado por asiáticos, "Shang-Chi" almeja glória em universo da Marvel

O próximo filme de super-heróis da Marvel no cinema, "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", estreia na sexta-feira almejando empolgar as plateias e ao mesmo tempo romper barreiras em Hollywood com um elenco predominantemente asiático.

As estrelas do filme disseram que ele segue a trilha desbravada por "Pantera Negra", filme de 2018 da Marvel Studios estrelado pelo falecido Chadwick Boseman e um elenco de maioria afro-norte-americana que se tornou um fenômeno mundial de bilheteria. A Walt Disney está lançando "Shang-Chi" exclusivamente nos cinemas.

"Acho que 'Pantera Negra' abriu o caminho para um filme como 'Shang-Chi' existir", disse Simu Liu, que interpreta o protagonista. "Se este filme não tivesse sido tão incrível e tão bem-sucedido quanto foi, não estaríamos na posição de termos um filme com... um elenco predominantemente asiático".

Ele disse que "Shang-Chi" tem "muitos heróis e heroínas asiáticos durões, cada um com sua própria perspectiva, cada um com seu próprio ponto de entrada na história e seu próprio conjunto de motivações e dimensionalidade".

"É isto que é criticamente importante", acrescentou Liu. "Boa representação é isto."

Críticos têm elogiado o filme, que teve 92% de avaliações positivas no site especializado Rotten Tomatoes.

"Um filme como este teria me deixado fascinado na infância", disse o diretor Destin Daniel Cretton.