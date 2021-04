Leonardo DiCaprio vai produzir remake de ‘Druk - Mais uma Rodada’

Leonardo DiCaprio deve produzir e possivelmente estrelar um remake de 'Druk - Mais uma Rodada’. A comédia dramática ganhou recentemente o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar e DiCaprio agora está liderando os esforços para criar um remake em inglês.

A empresa Appian Way, do astro de Hollywood, já garantiu os direitos do filme, de acordo com o ‘Deadline’. Os direitos do projeto foram fortemente disputados, mesmo antes do sucesso de ‘Druk' no Oscar. E o longa reformulado - que será produzido por DiCaprio, Brad Weston e Negin Salmasi para a Makeready e a Endeavor Content - já está em processo de contratação de um roteirista.

DiCaprio, de 46 anos, pode acabar assumindo o papel de Mads Mikkelsen, que estrelou como um homem de meia-idade em meio a uma crise existencial.

Enquanto isso, Thomas Vinterberg - o diretor do filme premiado - dedicou seu sucesso no Oscar à sua filha adolescente Ida, que morreu em um acidente de carro durante as filmagens.

Em seu discurso na Union Station, ele disse: "Isso está além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar, exceto que isso é algo que sempre imaginei. Desde os cinco anos, venho preparando discursos em estações de trem, na escola, no banheiro e aqui estou - é incrível."

"Acabamos fazendo este filme para ela como seu monumento. Então, Ida, este é um milagre que acabou de acontecer e você é parte desse milagre. Talvez você tenha mexido os pauzinhos em algum lugar, eu não sei, mas este é para você”, acrescentou Thomas.