Dividendo alto e valuation atrativo: 'essa é uma das melhores ações da bolsa', diz analista

A temporada de resultados do 2T24 ainda está apenas aquecendo as turbinas, mas algumas prévias operacionais já movimentam o mercado de ações brasileiro.

E uma dessas prévias, de uma companhia do setor imobiliário, surpreendeu positivamente – e isso tem sido recorrente na história desta empresa.

Não por acaso a ação dessa empresa sobe 27% em 2024, enquanto a maioria das companhias sofreram no primeiro semestre do ano.

Além disso, a incorporadora em questão anunciou recentemente dividendos de R$ 1,60 por ação.

Se a alta de quase 30% e os dividendos já parecem bastante atrativos, ambos têm espaço para crescer nos próximos trimestres, avalia o co-fundador e estrategista-chefe da Empiricus, Felipe Miranda.

“É uma daquelas raras companhias na bolsa que você encontra dividendo muito alto e valuation atrativo. Um dos melhores nomes da bolsa brasileira”, afirmou.

Para o também co-fundador da Empiricus e especialista em dividendos da casa, Rodolfo Amstalden, o otimismo com a ação é fruto da melhoria operacional constante da empresa, aliado ao momento do segmento de construção de baixa renda, no qual a incorporadora atua.

“O setor tem sido ajudado pelo aumento dos subsídios e é pouco afetado pela alta da Selic, que acaba atrapalhando bem mais as empresas que atuam em nichos de renda medianos”, avalia Amstalden.

Por ter potencial de gerar renda aos acionistas e, ao mesmo tempo, aumentar o patrimônio investido, a ação foi incluída tanto na carteira de dividendos da Empiricus, chamada Vacas Leiteiras, quanto na seleção de 10 melhores ações para comprar agora.

Essa última leva em consideração as empresas que estão em ótimo ponto de entrada na bolsa e tem gatilhos para realizar seu valor justo. São as ações mais atrativas para comprar neste momento, na visão dos analistas.

Esta incorporadora vive um momento especial

Em 2023, a empresa em questão apresentou o melhor ano de sua história. Depois, logo no primeiro trimestre de 2024, apresentou resultados novamente acima das projeções.

Recentemente, a prévia do 2T24, para variar, não decepcionou: veio “impressionante”, nas palavras de Felipe Miranda.

A expectativa pelos resultados era tamanha que a companhia subiu cerca de 7% entre terça (9) e quinta-feira (11), data em que a prévia foi divulgada.

A empresa lançou 16 novos empreendimentos no trimestre, que totalizaram um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 1,4 bilhão – crescimento de 52% em relação ao primeiro trimestre do ano.

As vendas líquidas atingiram mais uma marca histórica: R$ 1,6 bilhão, crescimento de 68% em relação ao 2T23 – trimestre que, como dito, fez parte do melhor ano da história da companhia.

Além disso, o indicador de vendas sobre oferta (VSO) atingiu 26,4% no trimestre, alta de 4,7% em relação ao 1T24 e de 8,9% na comparação anual. Para Felipe Miranda, este foi um dos destaques da prévia operacional.

“O mercado estava com 21% e veio 26,4%. Muito forte. Isso vai dar geração de caixa no ano, uma empresa com balanço forte e muito bem tocada. Isso flerta com uma alavancagem bem controlada que significa mais dividendos ainda” afirmou o estrategista-chefe.

Além disso, a companhia adquiriu 22 novos terrenos no trimestre, com VGV potencial de R$ 3,8 bilhões, estimou o analista Pedro Niklaus, da Empiricus.

Por todos esses motivos, a companhia está entre as 10 melhores ações para comprar agora, segundo a Empiricus, empresa do grupo BTG Pactual.

Mas antes de tomar qualquer atitude, é importante que você leia o relatório com a tese completa na empresa do setor imobiliário – é 100% gratuito.

Além da tese na incorporadora, você vai conhecer outras 9 ações tão atrativas quanto para comprar agora, gráficos relacionados à bolsa brasileira, teses e múltiplos das ações recomendadas, e mais. Tudo isso em apenas um documento.

“Mantemos a preferência por empresas de baixa alavancagem e com longo histórico de boa execução. Afinal, essas empresas podem ser compradas, hoje, na promoção”, destacou a analista Larissa Quaresma.

Para conhecer a empresa do setor imobiliário e as outras 9 ações, é fácil, rápido e de graça: basta deixar seu e-mail neste link ou no botão abaixo para receber as informações em poucos segundos.

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.