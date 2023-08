Legado no esporte: família Scheidt apresenta campanha de Dia dos Pais

Inspirada por sua própria história, a Paramount Alfaiataria, apresenta sua campanha dedicada ao Dia dos Pais, “Meu Melhor Legado”, protagonizada pelo velejador Robert Scheidt acompanhado por seus filhos, Erik e Lukas.

A campanha revela a troca e aprendizados do relacionamento entre pais e filhos, que na família Scheidt aparece não apenas no legado familiar, mas também na transmissão do conhecimento técnico e experiências acumuladas ao longo de uma linda trajetória no esporte, já que Erik segue os passos do pai na vela.

“Meu maior legado para eles é o amor pelo esporte. E independente da modalidade que eles escolherem, digo para eles buscarem sua melhor versão. A excelência será o resultado de sua dedicação e esforço”, afirma o atleta.

“O Scheidt é a personificação do que a Paramount Alfaiataria acredita como excelência, e determinação. Ter a oportunidade de vê-lo estrelar uma campanha que traz uma história linda e verdadeira é muito gratificante. Aqui o legado é representado pelo esporte, passado de geração para geração com muita paixão, mas que convida pais e filhos a se reconhecerem por meio da troca diária, e que está presente em detalhes pequenos, mas inesquecíveis”, afirma Andrea Cambiaghi, Head de Marketing da marca.

Quinze vezes campeão mundial e bicampeão olímpico, Robert Scheidt foi incentivado a se tornar velejador por seu pai, desde pequeno, e hoje é ele quem apoia e investe na carreira do filho como velejador, ensinando suas técnicas, mas também aprendendo com Erik novas perspectivas e estratégias.

A campanha de Dia dos Pais deste ano marca a chegada do Verão com um preview da coleção, com diferentes opções de presentes. O guarda-roupas versátil para a estação inclui camisas, polos, bermudas, camisetas e calças, todas confeccionadas com materiais da mais alta qualidade, como o linho puro proveniente da Bélgica, cambraia, algodão pima e tricoline premium. A paleta de cores inclui tons de azul, areia, cinza e branco.