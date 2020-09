Lady Gaga lançou nesta sexta-feira, 18, o clipe da música 911. O single faz parte do álbum Chromatica.

O vídeo começa com a cantora deitada no meio de um deserto. Em seguida, ela interage com diversos personagens, alguns com indicações religiosas. Pouco depois, as referências serão explicadas [spoiler a seguir], quando a cantora descobre que, na verdade, sofreu um acidente e está sendo atendida.

Assista ao clipe da música 911, de Lady Gaga, abaixo: