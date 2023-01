Lacoste: Louise Trotter deixa direção criativa da marca

Louise Trotter deixou hoje, 6, o cargo de diretora criativa da Lacoste após quatro anos. A marca francesa anunciou que não tem planos de substituir Trotter, mas adotar um modelo coletivo para o design de coleções como já fazem marcas como Moncler, Acne Studios e Jean Paul Gaultier.

Em comunicado, Thierry Guibert, presidente da marca, disse: “Gostaria de agradecer a Louise por sua criatividade e comprometimento e por sua contribuição ao legado da marca. Ela também acompanhou a mudança iniciada pela Lacoste em relação à moda feminina, imaginando um novo guarda-roupa combinando conforto e estilo. A Lacoste agora está embarcando em um novo capítulo, com um coletivo de designers comprometidos em trabalhar ao lado da Lacoste para compartilhar talentos e conexões. Além do design de coleções, nossa marca quer ir além em sua missão de conectar culturas e comunidades”.

A estilista ainda não divulgou seus próximos passos. No comunicado, ela agradeceu à marca: "Estou muito feliz por ter me juntado a esta marca única que combina perfeitamente herança e vanguardismo. Eu parto com a mais profunda gratidão à minha equipe criativa e espero que eles continuem a florescer."

No Brasil, a Lacoste conta hoje com cinco lojas próprias, 13 outlets e 42 franquias, além do e-commerce e da presença em centenas de marketplaces e lojas multimarcas. Até o ano que vem, a ideia é triplicar o número de lojas próprias, a maioria com um conceito chamado Le Club Evolution, com uma linguagem visual que simula uma arena de tênis. O número de franquias deverá passar para 65, e a quantidade de outlets será mantida.

“O Brasil é um dos quatro países com prioridade estratégica para a marca, ao lado de Estados Unidos, França e China”, afirma Pedro Zannoni, CEO da Lacoste para a América Latina.

