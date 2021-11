La Guapa abre 21ª unidade e já vende mais de 400 mil empanadas por mês

O negócio de empanadas da chef Paola Carosella não para de crescer. Nesta terça (9), a rede ganha mais uma loja. Com 60m² e capacidade para até 20 clientes simultâneos, o novo ponto é integrado à Livraria da Vila – o chamado store in store (uma loja funcionando dentro de outra) – no Shopping Iguatemi Campinas.

Atualmente, a rede La Guapa já produz mais de 400 mil empanadas por mês. Mesmo com essa grande quantidade, todo o processo segue sendo totalmente artesanal: mais de 100 funcionários trabalham todos os dias em um espaço de 2,5 mil m² na Vila Leopoldina, em São Paulo, para dar conta de toda a produção.

"Mesmo com o aumento do número de lojas e com a vontade de levar a marca para muitos outros pontos no próximo ano, o cuidado com a escolha de ingredientes e a criação artesanal de cada empanada continuam sendo a nossa prioridade", conta Benny Goldenberg, sócio de Paola. "2022 será um ano muito promissor para nós."

As receitas da La Guapa seguem a tradição da gastronomia latino-americana: preparadas à mão, com itens naturais e de qualidade, que preservam a suculência do produto. No cardápio, há 11 sabores à escolha do cliente, além de uma leve salada fresca que pode servir de acompanhamento para o almoço. A nova loja também receberá outros produtos da marca, como o sorvete na versão palito bombom (lançamento), o sorvete artesanal de doce de leite, o chimi (molho especial da casa) e a pimenta guapita, entre outros que serão lançados no decorrer do ano.