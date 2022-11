Kia Sportage: conheça detalhes do carro eleito mais bonito do Brasil

O Kia Sportage foi eleito o carro mais bonito até 300 mil reais entre os lançamentos dos últimos 12 meses em Os Melhores Carros 2022 – que reuniu no júri especialistas, influenciadores e jornalistas de estilo de vida. Detalhes de motorização, torque e velocidade máxima não tiveram protagonismo para escolha: o que conta aqui é a percepção do público. E que tal conhecer mais o modelo?

Para começar, não dá para dizer que falta personalidade ao SUV trazido da Coreia do Sul, porque o desenho faz o estilo “ame ou odeio”. E quer saber? Essa era exatamente a intenção dos projetistas, que já confirmaram o plano de provocar reações do mercado, principalmente com os faróis e grade que formam um único conjunto na dianteira nesta geração, lançada aqui na metade do ano.

Existem duas configurações no mercado brasileiro: EX e EX Prestige – sempre com conjunto híbrido parcial que combina motor a gasolina com sistema elétrico para economizar combustível e diminuir as emissões de poluentes. Outro detalhe importante é que o Kia Sportage é importado da Coreia do Sul e oferece garantia de 5 anos (inclusive com cobertura para a bateria de 48V) para o Brasil.

Confira as versões e preços do Kia Sportage

Kia Sportage EX – 224.900 reais;

Kia Sportage EX Prestige – 264.990 reais.

Principais equipamentos de série do Kia Sportage

EX – Ar-condicionado digital automático com duas zonas de temperatura; banco do motorista com ajustes elétricos, incluindo ajuste lombar; lanternas traseiras em LED; luzes de condução diurna com assinatura em LED; rodas de liga leve aro 18" com acabamento diamantado; painel de instrumentos com tela digital de 12,3"; sistema multimídia com tela de 8"; alerta de prevenção de colisão por ponto cego; alerta de saída de faixa de rodagem; assistente para prevenção de colisão frontal; alerta de fadiga do condutor incluindo partida do veículo à frente.

– Ar-condicionado digital automático com duas zonas de temperatura; banco do motorista com ajustes elétricos, incluindo ajuste lombar; lanternas traseiras em LED; luzes de condução diurna com assinatura em LED; rodas de liga leve aro 18" com acabamento diamantado; painel de instrumentos com tela digital de 12,3"; sistema multimídia com tela de 8"; alerta de prevenção de colisão por ponto cego; alerta de saída de faixa de rodagem; assistente para prevenção de colisão frontal; alerta de fadiga do condutor incluindo partida do veículo à frente. EX Prestige – Todos os equipamentos da versão EX, mais banco do passageiro com ajustes elétricos, incluindo ajuste de altura; bancos com revestimento em couro natural com detalhe em camurça; faróis de LED com regulagem de altura; rodas de liga leve aro 19" com acabamento diamantado; teto solar panorâmico com acionamento elétrico; sistema multimídia com tela LCD de 12,3" sensível ao toque; câmeras de visão 360°; monitor de ponto cego com visualização no painel digital.

Júri: Alex Ruffo (Jovem Pan), André Aloi (Bazaar), Antônio Meira Jr. (Correio/Salvador), Cássio Cortes (Auto+), Chico Barbosa, Clayton Sousa (Última Marcha/SBT Brasília), Fábio Trindade (Motor1), Gabriel Aguiar (EXAME), Gisele Vitória (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Helena Galante (Claudia), Ivan Padilla (EXAME), João Anacleto, Jorge Moraes (CBN/Recife), Karina Simões, Marcus Vinícius Gasques (Autoesporte), Milene Rios, Paula Braga (Automotive Business), Paulo Campo Grande (Quatro Rodas), Rafaela Borges, Rodrigo Ferreira (Webmotors), Silvana Holzmeister (L’Officiel), Susana Barbosa (Elle), Tião Oliveira (Estadão)

