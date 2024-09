IWC desenvolve cronógrafos temáticos do espaços que serão leiloados

A missão espacial comercial Polaris Dawn, a primeira de três voos espaciais planejados como parte do Programa Polaris, foi lançada no Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida, nesta semana.

A astronauta e oficial médica, Anna Menon, leu seu livro Kisses from Space ao vivo em órbita para seus dois filhos, bem como para pacientes do St. Jude Children’s Research Hospital. Após a leitura, as crianças também tiveram a oportunidade de fazer perguntas aos quatro tripulantes sobre o espaço e a missão.

O Programa Polaris visa avançar rapidamente nas capacidades de voo espacial humano, demonstrando novas tecnologias e realizando pesquisas científicas extensivas para expandir nosso conhecimento sobre como os humanos se adaptam, vivem e trabalham no espaço.

Um total de 38 projetos foram selecionados a partir de 23 instituições parceiras e projetados para promover a saúde humana tanto na Terra quanto em futuras missões espaciais de longa duração.

Junto a Jared "Rook" Isaacman, que atua como comandante, a tripulação é composta pelo Tenente-Coronel aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos, Scott "Kidd" Poteet, e pelos engenheiros-chefes de Operações Espaciais da SpaceX, Sarah "Cooper" Gillis e Anna "Walker" Menon.

Além de realizar pesquisas no espaço, a missão Polaris Dawn arrecada fundos e conscientiza sobre o St. Jude Children's Research Hospital, uma instituição de pesquisa e hospital com sede em Memphis, Tennessee, que trata de cânceres infantis e outras doenças pediátricas.

Em apoio a essa causa, a IWC desenvolveu e doou quatro cronógrafos temáticos do espaço.

O Pilot’s Watch Chronograph Edition “Polaris Dawn” (Ref. IW389111) possui uma caixa de 44,5 milímetros feita de cerâmica branca e mostradores azuis escuros laqueados, impressos com incontáveis estrelas e o logotipo da missão.

As tampas traseiras de titânio dos relógios são gravadas com o nome de um dos quatro membros da tripulação. Após o retorno à Terra, os relógios serão leiloados na Christie's, em Nova York para arrecadar fundos para o trabalho vital do St. Jude Children's Research Hospital.