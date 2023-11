Intimissimi Uomo abre primeira loja no Brasil focada na moda masculina

Poucos meses depois de desembarcar no Brasil, com venda por meio do e-commerce, a marca italiana Intimissimi Uomo abriu, no dia 13 de novembro, a primeira loja física no Brasil, no Shopping Morumbi, em São Paulo. A marca-irmã da Intimissimi, chega para oferecer aos consumidores brasileiros uma gama de produtos versáteis e confortáveis, focada no público masculino.

Alvaro Gutierrez, country manager do grupo Calzedonia no Brasil, responsável pelas marcas Intimissimi Uomo, Intimissimi e Calzedonia, diz que a escolha do local levou em conta um ponto em que as marcas-irmãs já estivessem presentes.

Ainda segundo ele, a ideia é abrir mais lojas em outras cidades brasileiras. Há em estudo a possibilidade de franquias. "Nos primeiros dias de venda, o tíquete médio já superou o da loja focada no público feminino", afirma.

Para a primeira unidade física no Brasil, a Intimissimi Uomo colocou peças que apostam no estilo casual e versátil: com boxers e cuecas com estampas e cores vibrantes, regatas, camisas e camisetas de algodão Supima e itens feitos em linho. Toda a fabricação das peças é importada.

Uomo no mundo

Fundada em 2014, Uomo já mantém 200 lojas em operações em outros 19 países e tem como especialidade itens de underwear, knitwear, meias e moda praia.

“Acreditamos no potencial do mercado nacional e a prova disso é que trouxemos uma nova etiqueta com plano de expansão sólido dentro do país. Nossa intenção é sempre ampliar nossa oferta e público sem abrir mão da nossa essência, e ser um aliado em vários momentos e necessidades do nosso cliente. Foi um passo natural oferecer nosso know-how e design Made in Italy para os homens, trazendo opções práticas e versáteis do underwear ao sportswear", diz Alvaro Gutierrez.