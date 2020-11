Influenciadora Mica Rocha lança grife de semijoias feitas à mão, a Misha

Com 1,1 milhão de seguidores no Instagram e 150.000 inscritos em seu canal no YouTube, a influenciadora digital Mica Rocha adota uma rotina mais caseira e desde antes da pandemia — as filhas pequenas servem de explicação. Mas engana-se quem pensa que ela passa o dia de pijama. “Desde antes da quarentena estou acostumada a um estilo de vida mais recluso, mas nunca deixei a vaidade de lado”, diz ela. “Privilegio peças mais confortáveis, que hoje fazem mais sucesso, mas não deixo de me arrumar, inclusive para ficar em casa”.

Não à toa, sua marca de calçados femininos, a Margaux, da qual a empresária Julia Maringoni também é sócia, preza o conforto acima de tudo. Daí a ausência de peças com salto. “Não confeccionamos sapatos para você ir a grandes eventos”, explica Mica. Lançada há um ano, a marca respeita preceitos veganos e está prestes a lançar o sexto modelo — os preços oscilam entre 250 e 290 reais. “A resposta do público durante a pandemia foi muito boa”, emenda a influenciadora.

Em outubro, ela lançou sua segunda marca, a Misha, que remete ao nome dela e também ao universo místico, do qual é fã. Trata-se de uma grife de semijoias, como as joias mais acessíveis são chamadas. As peças da Misha, em geral, são confeccionadas à mão por ourives com prata legitima, banhadas a ouro e adornadas com cristais verdadeiros, como topázio e ametista. “Hoje se pensa dez vezes antes da compra de uma joia tradicional, por isso apostamos em produtos mais acessíveis, mas com qualidade”, argumenta Mica.

Os preços oscilam entre 98 e 1.300 reais (peças todas de ouro são confeccionadas sob encomenda). Tudo está à venda no e-commerce da marca — mishabymica.com.br — e no Instagram (@mishabymica). Uma loja física é cogitada para 2021 tanto para a grife de semijoias como para a marca de calçados. Mica é responsável tanto pela divulgação quanto pelo atendimento aos consumidores. “Hoje as marcas que mostram quem está por trás delas são as mais valorizadas e faço questão de entender o que move as minhas clientes”, resume a influenciadora.