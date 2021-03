Imprensa compara entrevista de Harry e Meghan a uma bomba para a monarquia britânica

A entrevista concedida a um canal de televisão americano por Meghan Markle e seu marido, o príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth II, caiu como uma bomba no Reino Unido por suas duras acusações à monarquia, destaca a imprensa britânica.

Seu dinheiro está seguro? Aprenda a proteger seu patrimônio

"O que quer que a família real esperava desta entrevista, isto foi pior", afirmou o jornal conservador The Times.

"Meghan teve tendências suicidas. Estava preocupada com seu bem-estar psicológico. Chorou em um ato oficial. E a família real não ajudou", completa o jornal, antes de afirmar que são "acusações prejudiciais" para a instituição monárquica.

Na entrevista concedida à estrela da televisão americana Oprah Winfrey, exibida no domingo nos Estados Unidos pela CBS e que será transmitida nesta segunda-feira à noite no Reino Unido pelo canal ITV, eles apresentaram a "imagem de um casal vulnerável, que se sentia preso em seu papel e desprotegido pela instituição", acrescenta The Times.

Na opinião do também conservador Daily Telegraph a família real precisa de um "colete à prova de balas" diante de uma entrevista que contém "bombas suficientes para afundar uma flotilha".

"E possivelmente, como alguns podem temer, causar danos semelhantes à monarquia britânica".

"É justo dizer que esta entrevista de duas horas sem concessões é o pior cenário para aqueles que o casal não deixou de se referir como 'a empresa' (The Firm)", completa o jornal, em alusão às reflexões racistas que Meghan e Harry denunciaram ter sofrido por parte de uma pessoa não identificada do palácio antes do nascimento de seu primeiro filho, Archie.

O canal ITV também utilizou uma metáfora militar: "O casal efetivamente carregou um bombardeiro B-52, voou sobre o Palácio de Buckingham e depois descarregou seu arsenal bem acima dele".

Para a BBC, a entrevista é "devastadora" e revela "as terríveis pressões dentro do palácio", além de traçar a "imagem de indivíduos insensíveis perdidos em uma instituição tão perdida como eles".

O tabloide Daily Mirror insiste na "imensa tristeza" do príncipe herdeiro Charles, pai de Harry, e de seu irmão mais velho William, enquanto o Daily Express critica uma "conversa televisionada com Oprah que serve aos próprios interesses do casal", que mora nos Estados Unidos depois que abandonou a monarquia em 2020.

Assim como outros jornais, que fecharam suas edições antes da exibição da entrevista, o Daily Mail tem como manchete a "forte" mensagem sobre o "dever" apresentada pela rainha Elizabeth II no domingo durante um discurso exibido pela televisão britânica por ocasião do Dia da Commonwealth.