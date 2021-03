Saiba quais foram os pontos mais polêmicos da entrevista de Meghan e Harry à Oprah

Meghan Markle se abriu sobre seus pensamentos suicidas, o príncipe Harry revelou um doloroso rompimento com seu pai e os dois acertaram algumas contas com a família real britânica durante uma entrevista com Oprah Winfrey.

O casal relatou sua dramática saída da Inglaterra, alegando racismo na família real e uma campanha de mentiras contra Meghan.

Mas também houve ternura quando falaram da felicidade da vida atual e revelaram que estão esperando uma menina.

A seguir, os pontos mais importantes da entrevista:

"Não queria viver"

Meghan revelou que a cobertura negativa da imprensa britânica a levou a um ponto em que ela "não queria mais viver".

"Sabia que se não o dizia, o faria. E eu... eu simplesmente não queria mais viver. E esse era um pensamento constante muito claro, real e assustador", observou.

Meghan, que se casou com o príncipe Harry em 2018, disse que informou à família real que estava passando por dificuldades e precisava de ajuda profissional, mas foi informada que "não poderia, não seria bom para a instituição".

Eventualmente, se aproximou de uma das melhores amigas da falecida princesa Diana em busca de apoio.

"Quem mais poderia entender como é... como é realmente por dentro?"

"Quão escura" será sua pele

Meghan, filha de pai branco e mãe negra, revelou as preocupações da família sobre o tom de pele que seu filho Archie teria, bem como a segurança a que teria direito, antes de seu nascimento em 6 de maio de 2019.

"Nos meses em que estava grávida (...) tivemos uma série de conversas sobre 'ele não terá segurança, não terá título' e também preocupações e conversas sobre o quão escura sua pele ficaria quando nascesse", disse.

"Eram conversas que a família teve" com Harry.

A rainha Elizabeth II A rainha Elizabeth II

"Ponto de inflexão"

Meghan negou categoricamente ter feito a esposa do príncipe William, Kate Middleton, chorar antes de seu casamento com Harry, afirmando que tudo foi uma invenção.

"Todos na instituição sabiam que não era verdade", disse Meghan sobre o incidente, que foi acompanhado de perto pela imprensa de fofocas.

"Aconteceu o contrário", acrescentou ela, dizendo que Kate "estava chateada com alguma coisa, mas ela guardou para si mesma e se desculpou".

"Alguns dias antes do casamento, estava chateada com algo (...) sobre os vestidos de flores de criança, e isso me fez chorar e realmente feriu meus sentimentos".

Para Meghan, o incidente foi "um ponto de inflexão" em seu relacionamento com a família real.

"Eles sabiam que não era verdade. E eu pensei, bem, se eles vão matar as coisas assim, o que podemos fazer?"

"Eu entendi que não só não estava sendo protegida, mas eles estavam dispostos a mentir para proteger outros membros da família".

"Realmente decepcionado"

O príncipe Harry falou de seu relacionamento com o pai. Disse que ficou "muito decepcionado" com a atitude do príncipe Charles durante toda a situação, mas que agora eles conversa.

"Temos muito trabalho a fazer, sabe? Estou muito decepcionado, porque ele passou por algo semelhante. Ele sabe o que é dor", disse Harry, lembrando a crise que levou ao divórcio de seus pais.

"Sempre amarei" o príncipe Charles - herdeiro do trono - e o príncipe William, seu irmão, que estão "presos" nas convenções da monarquia.

"Meu pai e meu irmão estão presos. Eles não podem sair. E tenho grande compaixão por isso", afirmou.

Ele também disse que ele e Meghan fizeram "todo o possível" para permanecer na família real.

"Fico triste com o que aconteceu, mas me sinto confortável sabendo que fizemos tudo o que podíamos para que funcionasse", insistiu.

"Final feliz"

Mas nem tudo foram censuras.

Eles conversaram sobre sua felicidade atual e revelaram que seu segundo filho será uma menina.

"É uma menina!", disseram em uníssono, acrescentando que esperam que ela nasça no verão (hemisfério norte).

"Ter um menino e depois uma menina, o que mais podemos pedir?", regozijou-se o príncipe Harry, após afirmar que o casal não espera ter mais filhos.

"Dois é o suficiente", acrescentou Meghan.

O casal deu aos espectadores um vislumbre de sua vida atual de "conto de fadas" em Montecito, Califórnia, um enclave de celebridades à beira-mar.

Meghan encerrou a entrevista com um olhar esperançoso para o futuro, dizendo que Harry havia tomado uma decisão que "salvou minha vida".

"E agora, como estamos do outro lado, não apenas sobrevivemos, mas estamos prosperando", acrescentou.

Questionada se sua história "tem um final feliz", Meghan respondeu: "Tem. Melhor do que qualquer conto de fadas que você já leu".