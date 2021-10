Ilha de Páscoa: povo rapa nui decide não reabrir a ilha ao turismo

A 3.700 km ao oeste da costa do Chile, no meio do Oceano Pacífico, o povo polinésio rapa nui decidiu no domingo com 67% dos votos não reabrir a Ilha de Páscoa ao turismo após quase dois anos de isolamento pela pandemia.

O território insular do Chile não recebe turistas desde 16 de março de 2020, quando o país estabeleceu o estado de emergência e adotou restrições sanitárias ante a chegada do coronavírus. O país registra um balanço de mais de 1,6 milhão de casos e 36.000 mortes por covid-19.

No período, a ilha contabilizou apenas oito casos de covid-19 e não tem nenhum paciente desde setembro de 2020. Também não houve hospitalizações ou mortes durante a pandemia, de acordo com as autoridades locais.

Dependente da região de Valparaíso, a Ilha de Páscoa viveu os últimos meses em um isolamento quebrado apenas pelos aviões de abastecimento. Por este motivo, o povo originário rapa nui votou - em uma consulta não vinculante - sobre voltar a receber os turistas ou manter as condições atuais.

Toda a comunidade indígena - 60% dos quase 10.000 habitantes do território insular do Chile - estavam convocados para decidir na consulta não vinculante sobre o o futuro turístico, e por consequência econômico, da ilha remota.

Há décadas, os habitantes baseiam o desenvolvimento da ilha na atração de turistas de todo o mundo.

Apenas 972 pessoas exerceram a opção de voto - menos de 20% da população rapa nui com condições de comparecer às urnas - em uma consulta da comunidade Ma'u Henua, administradora do parque nacional Rapa Nui, que fez a pergunta "Você quer a abertura da ilha (ao turismo) em janeiro?".

A opção "não" recebeu 649 votos e o "sim" 320, além de três votos nulos, anunciou a comunidade nas redes sociais. A autoridade loca não se pronunciou sobre o resultado.

A decisão final, no entanto, será da autoridade de saúde regional de Valparaíso ou do ministério da Saúde, que não explicaram se pretendem levar o resultado da votação em consideração.

"A receita da ilha é sua indústria turística. É a fonte que movimenta a economia", explicou à AFP Salvador Atan, vice-presidente da comunidade Ma'u Henua, administradora do Parque Nacional Rapa Nui.

Habitantes da Ilha de Páscoa durante festividades tradicionais em fevereiro de 2015. Habitantes da Ilha de Páscoa durante festividades tradicionais em fevereiro de 2015.

População dividida

O dia em Hanga Roa, capital da ilha, foi marcado pela afluência da população às urnas, instaladas sob barracas ou ao ar livre.

Hugo Atan, funcionário do município, explicou à AFP que não está convencido ainda de que a ilha possa se abrir ao turismo internacional até que a pandemia esteja controlada em nível mundial e inseriu sua cédula marcada com a opção 'não'.

"Acho que (a Ilha de Páscoa) pode viver (sem abrir), só temos que nos reinventar e lembrar do que nossos pais e nossos avós fizeram antigamente. Eles sobreviveram (sem turismo)", afirmou.

Uri Erisa Tuki Teave considerou que a sobrevivência da ilha e sua população passa por voltar a uma economia baseada na indústria do turismo, como ocorria antes da pandemia.

"É muito simples, há quase dois anos estamos trancados, os recursos diminuíram de tal forma que chegam apenas para sobreviver", disse ela à AFP, acrescentando que seguindo as recomendações sanitárias e vacinando-se não há porque temer a volta dos turistas.

A comunidade está diante de um dilema, segundo Atan: a pequena capacidade do sistema de saúde para minimizar contágios com a chegada de turistas e a situação econômica de um território que depende exclusivamente desta receita para sua sobrevivência.

A Ilha de Páscoa tem 73,1% da população vacinada contra o coronavírus, mas o centro médico de Hanga Roa - capital da ilha - não possui UTI, mas sim respiradores.

Além disso, apenas uma ambulância enviada há um mês do continente está equipada para tratar um paciente em risco de vida por covid-19.

"Até o fim do ano temos que fazer um passo a passo para acostumar novamente a comunidade ao uso da máscara, à vacinação do povo rapa nui e de todos que moram aqui, porque com isso vamos minimizar os efeitos da covid", declarou Atan.

Este líder comunitário, assim como as autoridades locais, se mostrou favorável à reabertura da ilha em janeiro para os turistas.