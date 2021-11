Evino: vinhos com até 80% de desconto e 5% de cashback em novembro

O mercado dos vinhos nunca esteve tão aquecido no Brasil. Com o aumento da demanda por rótulos durante a pandemia e o fortalecimento dos e-commerces especializados, a proximidade da Black Friday já apresenta diversas ofertas aos consumidores.

Na campanha Mês Black, a Evino terá descontos durante todo o mês de novembro. Tanto no site, quanto no aplicativo da marca há ofertas diárias com até 80% de desconto.

Neste mês, kits promocionais estão com frete grátis e com cashback de 5%. Além disso, mais de 200 rótulos estarão com preços especiais. Já na Black Friday, que este ano acontece no dia 26 de novembro, o e-commerce terá mais de 20 lançamentos especiais.

A Evino, terceira maior importadora de vinhos do país, também irá sortear três viagens de oito dias para a Toscana, na Itália, e 30 adegas climatizadas da Brastemp, com capacidade para 12 garrafas.

Os sorteados para a viagem poderão levar um acompanhante. O passeio inclui todas as taxas de deslocamento, hospedagem em hotel cinco estrelas e passeios por vinícolas.

A cada cem reais em compras, o cliente cadastrado na página da campanha recebe um número da sorte, que será enviado por e-mail. Compras a partir de cem reais e feitas com cartão ELO acumularão o dobro de números da sorte.

Vinho em alta

Em 2020, enquanto o consumo de vinho caiu em boa parte do mundo, no Brasil, ele aumentou 18%, segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV).

Entre 2019 e 2020, passou de 360 milhões de litros para 430 milhões de litros vendidos. Esse crescimento foi o maior entre todos os países associados à OIV. Isso fez do Brasil um mercado ainda mais atraente para os grandes exportadores.

De acordo como o Ministério da Economia, as importações brasileiras de vinhos e espumantes cresceram 15,4% de janeiro a setembro em volume (passando de 101,8 milhões de litros para 117,4 milhões de litros). Em valor, o aumento foi de 24,9% (de 281,9 milhões de dólares para 352,1 milhões). Só a Itália exportou para o Brasil, no mesmo período, 8,6 milhões de litros de vinhos e espumantes, o equivalente a 31,4 milhões de dólares.

