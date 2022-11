Heinz lança coleção de roupa à prova de ketchup com grife brasileira; conheça

Quem disse que a única solução para evitar roupas sujas é redobrar a atenção – ou aderir à moda do guardanapo no pescoço? Para hambúrguer e batatas fritas preocupações, a Heinz criou uma coleção de roupas à prova de ketchup e qualquer outro perigo à mesa que possa estragar o look: a nova The Unstained Collection, desenvolvida em parceria com a label brasileira Working Title.

“Estamos evoluindo cada vez mais para um status de brand love, extrapolando o setor de alimentos e entrando em territórios que nos permitem inovar, explorar novas tecnologias e inserir um lifestyle desejado por amantes de Heinz”, diz Luana Sá, gerente de Brand Building da Kraft Heinz. Prova disso é que a empresa já assinou outras collabs de moda com as grifes Reserva e Approve.

Desta vez, o segredo da The Unstained Collection está no tecido impermeável e hidro-repelente que é imune aos produtos da própria Heinz, mas também a outros tipos de sujeira. Tanto é que todos os produtos serão vendidos na cor off white (que, neste caso, até soa como um desafio), em opções de PP ao GG, com camisetas, cropped, shorts, calça, windbreaker, macacão e moletom.

“Essa é uma ação a coleção focada para o Brasil, mas as peças terão shipping internacional. Então, os residentes de outros países também poderão comprar os itens da coleção. Mesmo porque essa ideia inusitada surgiu de um insight genuíno e verdadeiro do consumidor da Heinz, que ficaria preocupado em sujar a roupa, e ainda reforça o nosso posicionamento de marca”, diz a executiva.

E, como a missão não é fantasiar os clientes de ketchup, a presença da marca é discreta – limitada às etiquetas vermelhas na parte de dentro –, com poucos detalhes que “denunciem” a parceria. Só que a identidade Working Title segue firme, tanto no desenho assimétrico e modelagem oversized, como pela proposta mais cool, com peças unissex com muitas referências à cultura street.

Toda a coleção The Unstained Collection estará à venda a partir desta quinta-feira, 10, tanto pelo site da label brasileira como na loja física, na rua Francisco Leitão, 258, no bairro paulistano de Pinheiros, a partir das 18h. Vale dizer que os looks terão produção limitada e preços entre 229 reais a 499 reais. “Foi pensado especialmente para quem ama Heinz e também gosta de exclusividade”.

