Golden Goose: o tênis 'fatto a mano' italiano com 'perfeitas imperfeições'

Os calçados italianos "fatto a mano" (feito à mão) são mundialmente reconhecidos justamente por esse toque artesanal que resulta em uma qualidade sem igual. Mas desde 2000, a grife Golden Goose, que acaba de chegar ao Iguatemi 365, adiciona a essa fórmula uma pegada "destroyed" e vintage, provando que qualidade e estilo andam juntos.

Mesclar um streetwear mais radical com a tradição italiana na fabricação de calçados vem justamente do lema da marca, que defende que "Life Is Not Perfect" ("a vida não é perfeita", em tradução livre). Com essa ideia, o Golden Goose funciona muito bem tanto para complementar looks mais ousados, com jaquetas e acessórios, quanto para dar um toque de personalidade a um look mais sóbrio.

“Cada peça é feita por um artesão, é única”, diz a designer Francesca Rinaldo, uma das criadoras da marca, no documentário que celebra os 20 anos da Golden Goose, que usa e abusa de glitter, veludo, animal print, textura de croco, couro, camurça, tons neon e frases que parecem escritas com caneta Posca, formando um patchwork de histórias, memórias e experiências que representam a humanidade por trás da fabricação artesanal.

Um dos modelos da marca italiana Golden Goose, disponível no ecommerce Iguatemi 365 Um dos modelos da marca italiana Golden Goose, disponível no ecommerce Iguatemi 365

Entre infantis e adultos, masculinos e femininos, são cerca de 30 modelos do Golden Goose disponíveis no Iguatemi 365, custando de R$1.300 a R$3.800.