O novo Golden Goose? Como a marca Autry virou o tênis do momento

Nike, Converse, New Balance. Essas marcas americanas consagradas de sneakers viram surgir um concorrente de peso no começo dos anos 1980. Com modelos voltados pra corrida, tênis e basquete, a Autry foi lançada no Texas, com um logo com a bandeira americana, e logo recebeu reconhecimento.

Em 1985, a revista especializada Tennis Magazine apontou o modelo Medalist by Autry como o melhor tênis, em design e em qualidade técnica. Em 1987, a revista Runner's World deu ao modelo Jetstreamers a pontuação mais alta de seu ranking, as cinco estrelas.

Depois de um período praticamente inativo, a marca está de volta, com modelos robustos e a etiqueta clássica na lateral, que lembra a Reebok. Virou febre nas capitais europeias e cidades americanas como Nova York e Los Angeles. E chega agora ao Brasil, em edição limitada a 100 pares, vendidos nas lojas de moda masculina Zak, com forte presença em Belo Horizonte e duas lojas em São Paulo.

A marca está comercializando em suas lojas físicas os novos modelos Medalist Low Sneakers, que chegam nas cores branco e verde, branco e azul, branco e cinza e preto e branco, no valor de 1.890 reais.

Tênis Autry: robustez e visual minimalista (Autry/Divulgação)

Disputa entre fundos de moda de luxo

Com a morte de seu fundador, Jim Autry, a marca perdeu fôlego e caiu no esquecimento. Em 2019, a Autry foi adquirida por empresários europeus que eram fãs dos calçados de visual minimalista. Na definição de um dos novos sócios, Régio Billard, “a marca une a nostalgia norte-americana com o know-how europeu.”

Em 2021, a Autry foi adquirida em 2021 pelo fundo de investimento Made in Italy, gerido pela sociedade gestora Quadrivio Group numa joint venture com a agência de comunicação Pambianco.

Recentemente, o Style Capital, especializado em moda de luxo, anunciou a intenção de aquisição de uma participação majoritária da empresa, avaliada em 300 milhões de euros.

O fundo italiano gerido por Roberta Benaglia vendeu recentemente a marca australiana Zimmermann, avaliada em 1 bilhão de euro. Segundo Benaglia, “a Autry é uma marca com um posicionamento de preço interessante, entre as marcas esportivas clássicas e o luxo, com produtos por volta de 200 a 300 euros na Europa."

O fundo Style Capital lançou outra marca de tênis que é febre no momento, a Golden Goose, vendida depois para o grupo Permira, com pares vendidos a partir de 3.000 reais no Brasil. A Autry volta agora ao mercado, portanto, com boas credenciais.