'Friends: A Reunião' ganha o primeiro trailer; assista

A HBO divulgou nesta quarta-feira, 19, o trailer de Friends: A Reunião, que vai marcar o reencontro do elenco de uma das mais populares séries da história da TV. Friends ficou no ar por 10 anos e o último episódio da série foi ao ar em 2004 - seu sucesso continua no streaming.

O esperado episódio, que vai reunir os seis integrantes da série (Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry), além de cerca de 15 convidados famosos, como Justin Bieber, Lady Gaga, BTS e Malala Yousafzai, será exibido no dia 27, na HBO Max.

No trailer, é possível ver cenas do novo episódio de Friends, como na que os amigos estão no apartamento de Monica jogando um jogo em que retomam passagens de sua vida, e também cenas dos bastidores, com os atores se emocionando e se divertindo.

A comédia Friends conta a história de seis amigos de 20 e poucos anos vivendo em Nova York entre os anos 1990 e 2000.