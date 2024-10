Dia do Champanhe: conheça novos rótulos que chegam ao Brasil

A última sexta-feira do mês de outubro é marcada como o Dia do Champanhe. A data foi estabelecida em 2009 para homenagear a bebida que é sinônimo de celebração e festividades.

Para ser considerada champanhe, a produção do vinho espumante precisa seguir diversas regras, reguladas pelo Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, que vão desde seu cultivo, em uma área específica do norte da França, até sua execução.

O mercado de espumantes tem crescido constantemente a cada ano. Estudo da Statista projeta um crescimento médio de 34,1% ao ano nas vendas de espumantes europeus nos próximos 4 anos.

Acompanhando esse desenvolvimento, a Henkell Freixenet apresenta duas novas categorias de bebidas para o Brasil, o Champagne Alfred Gratien e o Crémant Gratien & Meyer.

“O comércio de champanhe tem se mostrado positivo para nós, com um crescimento relevante nos últimos meses, resultado de uma mudança de hábito do consumidor que, antes, abria a garrafa em festas e comemorações, mas agora aprecia a bebida no seu dia a dia”, diz Fabiano Ruiz, CEO da Henkell Freixenet no Brasil e vice-presidente da Henkell Freixenet Latam.

Com 160 anos de tradição, a Maison Alfred Gratien situada em Côte des Blancs iniciou sua produção de champanhes boutique em seus mais de 1,56 hectares de vinhedos Grands Crus e Premiers Crus. A elaboração segue nas mãos da quarta geração de Masterceller onde todo conhecimento foi passado de pai para filho.

Maison Alfred Gratien: mais de 1,56 hectares de vinhedos Grands Crus e Premiers Crus. (Divulgação/Divulgação)

Esse conhecimento hereditário, permitiu a produção de excelência e deixou um legado histórico na região, sendo reconhecida pelo seu terroir e processos 100% artesanais.

Com uma combinação de Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier, os rótulos possuem sabor frutado de pêssego e framboesa. O processo de vinificação é realizado exclusivamente em barricas de carvalho, resultando em uma maior potência de sabor. E os Cuvées da marca não passam por fermentação malolática, o que preserva o caráter original da fruta e a vivacidade dos vinhos.

O atual Masterceller de Alfred Gratien, Nicolas Jaeger, cresceu nas vinícolas, seguiu todos os passos da família e explica que o pai o ensinou tudo o que sabe.

“O trabalho com barricas de carvalho nas vinícolas, na adega, a procura dos melhores fornecedores e, acima de tudo, o respeito pelo vinho. Tudo foi graças ao meu pai e a minha família. Ele também transmitiu sua paixão pela madeira, como apreciá-la, amá-la e trabalhar com ela. Agora, continuo os processos que meus antepassados me transmitiram, mas com ferramentas mais modernas. O principal é adequar a ferramenta aos requisitos técnicos do processo. Como sou viticultor, também aprendi a trabalhar na vinha. É importante compreender os viticultores, procurar os melhores terroirs, os melhores crus e as melhores uvas”, diz.

Da união com Jean-Albert Meyer, um entusiasta do vinho, nasce Gratien & Meyer em Saumur, no Vale do Loire, na França. Conhecida pelo seu Crémant, a marca Gratien & Meyer se tornou referência na produção de vinhos espumantes do Loire, isso porque sua colheita é realizada inteiramente à mão, preservando e garantindo a qualidade dos cachos de uva.

A versão Brut Branco é composta por um blend de uvas, sendo 50% Chardonnay, 40% Chenin Blanc e 10% Pinot Noir e harmoniza com carnes brancas como aves, peixes e frutos do mar, além de saladas robustas e massas leves.

Já o Brut Rosé possui um blend de 40% Pinot Noir, 40% Chardonnay, 10% Chenin Blanc e 10% Cabernet Franc, sendo ideal para degustar peixes mais estruturados, como salmão e atum, e acompanha perfeitamente comida japonesa, ceviches e comida mediterrânea.