FIT apresenta coleção em colaboração com artesãs indígenas

Criada há 37 anos com roupas voltadas para a prática de esporte e lazer, a FIT evoluiu com coleções para o casual, com assinaturas de coleções por artistas plásticos como Alex Ceverny, Paulo Von Poser, Luiz Hermano, Leda Catunda e Guto Lacaz. Para o final de ano, a marca apresenta colaboração com as artesãs indígenas da Associação de Mulheres Sateré Mawé (AMISM).

Uma coleção que “simboliza o compromisso da FIT com a valorização da cultura e das manualidades indígenas, fundamentos da identidade brasileira”, diz Renata Schmulevich, fundadora da marca.

A coleção de roupas é inspirada nos desenhos formados pelas tramas artesanais das luvas de tucandeira, usadas nos ritos de passagem do povo Sateré Mawé. Foram também co-criados dois acessórios, a partir do trabalho característico da AMISM, que usa sementes oriundas do território ancestral para criar adornos.

Artesanato da Associação de Mulheres Sateré Mawé (AMISM)

Para criar impacto real para a associação, que desde 1996 luta pela dignidade das mulheres deste povo por meio do artesanato, a FIT fez uma doação inicial.

Para além, 100% do lucro da venda desta coleção-homenagem será revertido para o fortalecimento do trabalho de preservação cultural indígena e autonomia financeira de mulheres artesãs Sateré Mawé promovidos pela AMISM. “Um projeto que dá continuidade à vocação da FIT de olhar para a arte - desta vez, a indígena”, diz Renata.

A coleção está disponível nas lojas FIT e no e-commerce fitloja.com.br/fit-x-amism.html