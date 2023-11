Fim de ano: seis restaurantes com salas privativas para eventos em São Paulo

O fim do ano se aproxima e a procura por espaços reservados para as reuniões de fim de ano, confraternizações e festejos mais reservados está oficialmente aberta. Algumas casas na cidade oferecem salas privativas para acomodar pequenos e grandes grupos.

Na capital paulista há diversas casas com estrutura que atendem todos os tipos de gosto (especialmente o gastronômico) e os diferentes perfis públicos. Confira uma seleção de restaurantes que oferecem salas ou espaços privativos e que já estão com a agenda aberta. Os preços das reservas são feitos sob consulta.

Fasano

Referência em gastronomia italiana e serviço impecável, o elegante restaurante localizado no Hotel Fasano São Paulo Jardins tem o cardápio assinado pelo premiado chef Luca Gozzani e oferece uma sala privativa que acomoda até 26 pessoas no mezzanino do espaço, com vista privilegiada do salão.

Serviço: Endereço: Rua Vitório Fasano, 88 - Hotel Fasano - Jardim Paulista. Telefone:(11) 3896 4000 / 3062 4000. Horário: Segunda a quarta, das 19h às 00h | Quinta a sábado, das 19h às 1h | Domingo, das 12h às 17h.

Abaru por Priceless

Terraço do restaurante Abaru por Priceless.

Coladinho ao bar-restaurante de culinária brasileiríssima, o espaço privativo com varanda do Espaço Priceless recebe grandes grupos e possui uma vista encantadora do centro histórico da cidade. Quem cuida da gastronomia do ambiente é o premiado chef Onildo Rocha. Para reservar, é necessário enviar um e-mail para coord.hospitalidade@espacoaroo.com.br.

Serviço: Endereço: R. Formosa, 157 – Centro Histórico. Acesso seguro e exclusivo pelo estacionamento do Shopping Light. Estacionamento com manobrista. Área interna para desembarque de táxi e serviços de aplicativo. Telefone e WhatsApp: (11) 2853-0373. Horário de funcionamento: Segunda: das 12h às 15h30. Não abre à noite. Terça, quarta, quinta: das 12h às 15h30 e das 18h às 23h. Sexta e sábado: das 12h à 0h, sem intervalo. Domingo e feriados: das 12h às 18h.

Altar Cozinha Ancestral

Altar Cozinha Ancestral.

Dedicada à culinária nordestina, parte do salão do restaurante da chef e apresentadora Dona Carmem Virgínia pode ser reservado para eventos ou reuniões de até 30 pessoas. Há a possibilidade de dividir o espaço com cortinas coloridas para mais intimidade. Toda a casa — para até 120 pessoas sentadas ou 150 em pé, estilo coquetel — também pode ser reservada.

Serviço: Endereço: Rua Medeiros Albuquerque, 270 - Vila Madalena. Reservas: widget.getinapp.com.br/Z6Rq9G1L. Horário de funcionamento: Segunda: fechado / terça à quarta das 12h às 17h / quinta à sábado das 12h às 23h / domingo e feriados das 12h às 20h. Telefone: 11 3034-4260 / (11) 96576-9149

Cristal Casamia

Cristal Casamia

O restaurante italiano localizado em Pinheiros, braço da tradicional pizzaria Cristal, dispõe de um espaço à parte que recebe até 14 pessoas. A casa tem o maior cuidado com suas massas artesanais com molhos feitos na hora, assinadas pelo chef Rodrigo Bizzo, que serve pizzas de massas finíssimas e crocantes.

Serviço: Endereço: Rua Costa Carvalho, 234 – Pinheiros. Telefone: 11 94398-3778. Horário de funcionamento: terça a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sexta, sábado e domingo, das 12h às 23h.

Gero Itaim

Gero Itaim.

A casa italiana de arquitetura elegante e pé-direito de 4,5 metros de altura está situada no Hotel Fasano São Paulo Itaim. A infraestrutura do local conta com uma sala privativa para 20 pessoas e cozinha de ponta comandada pelo chef Lomanto Oliveira.

Serviço: Endereço: Rua Pedroso Alvarenga, 706 - Itaim Bibi. Telefone: (11) 3513- 7480. Horário: De segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h a 00h. Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 19h a 1h. Domingo das 12h às 22h.

Trattoria Fasano

Trattoria Fasano

Localizada no Itaim Bibi, a casa aconchegante e sofisticada com cozinha liderada pelo chef Zé Branco se dedica aos pratos clássicos do sul da Itália e oferece uma sala privativa de 16 lugares, além de uma área externa para 30 convidados.

Serviço: Endereço: Rua Iguatemi s/n – Itaim-Bibi. Telefone:(11) 3167-3322. Horário: De segunda a sexta das 12h às 15h e quarta a sexta das 19h às 22h. Sábado das 19h às 22h e Domingo 12h às 18h