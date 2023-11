Clube CMO celebra último encontro do ano na Le Cordon Bleu com novidades para 2024

Líderes de marketing de grandes organizações no Brasil se reuniram nesta terça-feira, 21, para uma experiência imersiva e sensorial realizada na Le Cordon Bleu, na zona oeste da capital paulista. O evento celebrou o último encontro do Clube CMO de 2023.

A iniciativa, promovida pela EXAME, em parceria com a agência Zmes, acontece mensalmente e visa a troca de conhecimento, resolução de problemas, discussões produtivas de assuntos relacionados a marketing e encontros de relacionamento.

No evento de ontem, os associados participaram de uma aula prática no tradicional instituto francês, com direito a degustações, avental personalizado da Le Cordon Bleu e acesso a uma das cozinhas mais famosas do mundo.

Os chefs Paulo Soares e Marco Aurélio ensinaram técnicas para o preparo de três pratos, sendo uma entrada, um principal e uma sobremesa. Foram eles: Vichyssoice com vieiras, guacamole e tuile de parmesão; Entrecote ao molho poivre vert, batata rissolée e ervilha torta sautée; e Duo de Crème Brûlée, Após a aula, os participantes foram desafiados a preparar um dos pratos diretamente da cozinha da Le Cordon Bleu.

"O encontro foi para selar um ano muito bacana do Clube CMO e mostrar que a gente tem uma combinação única nessa comunidade. Para 2024, a perspectiva é crescer, o que significa oferecer ainda mais possibilidades de conteúdo, netwoking e experiências, num calendário que vai durante o ano inteiro", detalha Marcelo Tripoli, fundador da agência Zmes.

“A Exame quer se tornar a comunidade de marketing mais relevante da América Latina. Vejo muito potencial de alavancar todo know-how dos maiores profissionais de marketing do Brasil e democratizar conhecimento para os mais de 15 milhões de brasileiros que acessam nosso conteúdo todo mês”, afirma Pedro Valente, Co-CEO da Exame e Co-Chairman do Clube CMO.

Confira quem passou pelo encontro na Le Cordon Bleu

1 /30 (Líderes de marketing participaram de experiência imersiva na escola de culinária francesa)

2 /30 (Chefs da Le Cordon Bleu ensinaram técnicas de gastronomia aos participantes)

3 /30 (Sandra Martinelli (ABA))

4 /30 (Marcio Carvalho (Claro) e Ana Laura Sivieri (Braskem))

5 /30 (Aldo Costa Jr. (Renault) e Daniel Ottoni (Zmes))

6 /30 (Clube CMO com aula de gastronomia)

7 /30 (Luciana Soares (Puma) e Tati Gracia (autora))

8 /30 (Beatriz Cabral (Gol), Paulo Soares (Le Cordon Bleu) e Juliene Nigro (Zmes))

9 /30 (Daniel Ottoni (Zmes) e Rodrigo Junco (Hypr))

10 /30 (Aldo Costa Jr. (Renault) e Marcelo Tripoli (Zmes))

11 /30 (Marcelo Tripoli (Zmes) e Carolina Servciuc (Pepsico))

12 /30 (Luciana Soares (Puma))

13 /30 (Clube CMO com aula de gastronomia.)

14 /30 (Paulo Manzano (Jaguar), Rafael Davini (EXAME) e Marcelo Tripoli (Zmes))

15 /30 (Marcio Carvalho (Claro), Tati Gracia (autora), Marcelo Tripoli (Zmes), Mariana Freire Rhormens (Havaianas))

16 /30 (Henrique Gios (Le Cordon Bleu))

17 /30 (Nelcina Tropardi (ABA))

18 /30 (Ivan Padilla (EXAME))

19 /30 (Ana Laura Sivieri (Braskem) e Marcelo Tripoli (Zmes))

20 /30 (Leonardo Queiroz (Cogna), Andre Sena (Accor), Danilo Ruiz (EXAME))

21 /30 (Chefs da Le Cordon Bleu)

22 /30 (Duo de Crème Brûlée)

23 /30 (Olivia Timmers (Zmes))

24 /30 (Gustavo Silva (Neooh) e Juliana Pio (EXAME))

25 /30 (Leo Queiroz (Cogna))

26 /30 (Beatriz Cabral (Gol))

27 /30 (Tatiana Brito (Kimberly-Clark))

28 /30 ()

29 /30 (Vichyssoice com vieiras, guacamole e tuile de parmesão)

30/30 (Chefs da Le Cordon Bleu)

Como funciona o Clube CMO

O Clube CMO é destinado a líderes de marketing das organizações. Sendo assim, podem participar CMOs, vice-presidentes e diretores que sejam insight-first, pessoas curiosas que buscam troca de conhecimento sobre o mercado publicitário. Os novos associados são selecionados pela diretoria da EXAME e da Zmes, além de um comitê executivo convidado.

Os associados participam de jantares de relacionamento, encontros delearning com especialistas nos temas abordados. Os membros têm participação ativa no conteúdo da EXAME, por meio de podcast, matérias de cobertura dos eventos e coluna do Clube CMO.

A iniciativa tem patrocínio da HYPR, NEOOH e Salesforce, e conta com apoio da ABA (Associação Brasileira de Anunciantes).