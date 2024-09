As quatro coisas que você não deve fazer quando estiver em um restaurantes de luxo

Frequentar um restaurante de luxo pode ser uma experiência marcante e sofisticada, mas também pode trazer desafios para quem não está acostumado com esse ambiente. As regras de etiqueta nesses estabelecimentos são essenciais para garantir que tanto o cliente quanto a equipe de atendimento tenham uma experiência agradável. No entanto, é comum que algumas pessoas cometam erros que podem prejudicar a experiência gastronômica. Em entrevista para a Business Insider, Elaine Swann, especialista em etiqueta, apontou os erros mais comuns cometidos pelas pessoas.

1. Desconsiderar a equipe de atendimento

Um dos primeiros erros que muitas pessoas cometem em restaurantes sofisticados é tratar a equipe de atendimento de forma indiferente ou desrespeitosa. Em estabelecimentos desse nível, o serviço é geralmente de altíssima qualidade, e os funcionários estão treinados para proporcionar uma experiência personalizada e atenciosa. No entanto, é importante que o cliente também colabore para que essa experiência seja otimizada.

Um equívoco comum é não interagir com os garçons de maneira educada. Conhecer o nome do garçom e chamá-lo ao fazer pedidos ou tirar dúvidas sobre o menu demonstra respeito e estabelece um bom relacionamento durante o jantar. O tratamento cordial com a equipe não apenas melhora o atendimento, mas também cria uma atmosfera mais amigável e agradável. Ignorar os funcionários ou tratá-los com desdém pode afetar a qualidade do serviço e deixar uma impressão negativa.

2. Vestir-se inadequadamente

Outro erro frequente em restaurantes de luxo está relacionado ao vestuário. Muitos clientes, especialmente em cidades ou regiões onde o estilo de vida é mais casual, tendem a subestimar a importância de se vestir adequadamente para a ocasião. Um restaurante de alto padrão costuma ter um código de vestimenta que deve ser respeitado para garantir a harmonia do ambiente.

A maneira mais simples de evitar esse erro é verificar previamente o dress code do local. Isso pode ser feito no site do restaurante ou por meio de uma ligação rápida para esclarecer quaisquer dúvidas. Outra dica valiosa é pesquisar fotos nas redes sociais do restaurante para observar como outros clientes se vestem. Assim, é possível ter uma noção mais clara do que é apropriado. Lembre-se de que trajes formais ou semiformais, como ternos e vestidos, são geralmente bem-vindos em restaurantes de luxo, e shorts ou roupas muito casuais podem ser vistos como inadequados.

3. Chegar atrasado para a reserva

Pontualidade é fundamental quando se trata de restaurantes sofisticados. Um erro bastante comum é acreditar que chegar "elegantemente atrasado" é aceitável, o que pode prejudicar o andamento do serviço. Restaurantes de alto padrão planejam suas refeições em etapas precisas, e o atraso de um cliente pode desestabilizar esse fluxo.

Quando um cliente chega atrasado, o serviço como um todo pode ser comprometido. O ideal é sempre respeitar o horário da reserva, chegando na hora exata ou até alguns minutos antes. Isso não apenas demonstra respeito pelo restaurante e pelos outros clientes, mas também garante que a experiência planejada pelo estabelecimento seja seguida de acordo com o cronograma. A pontualidade é um sinal de consideração, e atrasos podem atrapalhar não apenas sua refeição, mas também a dos outros frequentadores.

4. Esquecer de dar gorjeta

Deixar gorjeta é uma prática comum em restaurantes de todos os tipos, mas em restaurantes de luxo, esse gesto assume ainda mais importância. A gorjeta é uma forma de reconhecer o serviço de alta qualidade que você recebeu. Em restaurantes mais simples, é comum deixar cerca de 10% a 15% do valor total da conta como gorjeta, mas em restaurantes de alto padrão, o recomendado é que a gorjeta seja de no mínimo 20%.

Mesmo que o serviço seja impecável, muitas pessoas podem acabar se esquecendo de deixar a gorjeta ou acabam subestimando o valor que deveria ser deixado. Portanto, é fundamental calcular a gorjeta corretamente e garantir que os funcionários sejam devidamente recompensados pelo serviço oferecido. Essa é uma prática que reflete tanto gratidão quanto reconhecimento pela atenção recebida durante a refeição.