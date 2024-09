As ações da distribuidora de insumos agrícolas Agrogalaxy desabam 25% na bolsa nesta quinta-feira, 19, após a empresa anunciar pedido de recuperação judicial na noite de ontem.

Os papéis são negociados a R$ 0,73 por volta das 10h45 e podem alcançar uma nova mínima histórica caso fechem nesse patamar. Na máxima, alcançada em fevereiro de 2022, a ação da Agrogalaxy chegou a valer R$ 12,72.

A decisão, aprovada em caráter de urgência pelo Conselho de Administração, foi anunciada ao mercado em fato relevante na noite de quarta-feira, 18. Segundo a empresa, a decisão veio na esteira de ‘eventos climáticos adversos’ e da deterioração dos mercados tanto no Brasil quanto no exterior.

Entenda o pedido de RJ

O pedido de recuperação judicial da distribuidora veio na esteira de uma debandada no Conselho de Administração da empresa. O diretor-presidente no Brasil, Axel Labourt, anunciou sua renúncia. Com ele, saíram outros cinco membros do Conselho – entre eles Welles Pascoal, que presidiu a empresa por duas temporadas antes de Labourt.

Entre as renúncias também estão dois membros independentes do Conselho: Mauricio Luís Luchetti e Eduardo de Almeida Salles Terra.

Com a saída do diretor-presidente, o diretor financeiro Eron Martins assumiu o cargo temporariamente e irá acumular as duas funções.

“O AgroGalaxy tentou, de todas as formas, evitar recorrer à Justiça, mas a medida é necessária para proteger o negócio e permitir que a empresa continue trabalhando lado a lado com os agricultores”, afirmou Martins em nota oficial.