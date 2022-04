Filme "Estômago" ganhará sequência no próximo ano

Neste mês, começaram as filmagens de Estômago 2 — O Poderoso Chef, continuação do longa Estômago, lançado em 2008. A jornada de Raimundo Nonato e suas aventuras filosófico-culinárias seguem sob a direção de Marcos Jorge, com roteiro dele mesmo e de Lusa Silvestre — os mesmos criadores da história original. O lançamento do longa está previsto para o segundo semestre de 2023.

A história se passa 15 anos depois do primeiro filme, e mostra mais da vida de Nonato Alecrim na cadeia e o que acontece quando ele sai da prisão, finalmente solto, em uma estadia na Itália.

O filme está sendo rodado em locações no sul do Brasil e terá cenas gravadas na Itália, na região do Lácio. Estão no elenco os atores João Miguel, Paulo Miklos, Nicola Siri, Marco Zenni, Rodrigo Ferrarini, Fábio Silvestre, Guenia Lemos e participação especial de Projota.

Embora seja uma sequência, o novo filme se diferencia do anterior. Se no primeiro filme a baixa-gastronomia e os princípios básicos da culinária foram a grande estrela da mesa, em Estômago 2, a alta gastronomia será tratada de maneira original e peculiar.

A trajetória do protagonista será narrada em dois momentos fundamentais: sua estada na cadeia (seu aprendizado de malandragem e culinária e as muitas relações que daí decorrem) e sua posterior estada na Itália (onde se relaciona com integrantes da famosa Cosa Nostra, a máfia siciliana). Assim como seu antecessor, o longa em produção também utilizará recursos da comédia-dramática com pitadas de humor ácido.

O diretor e roteirista Marcos Jorge diz que escreveu o argumento de Estômago 2 atendendo a inúmeros pedidos ouvidos no decorrer dos anos para que a saga de Nonato Alecrim tivesse continuidade.

"Pelo carinho com que as pessoas se referem ao primeiro filme percebi que o personagem de Raimundo Nonato ainda tinha muito a oferecer a seus fãs. A história me veio fácil, quase como se o próprio personagem a estivesse sugerindo", conta.

Toque de realismo

A produtora Cláudia da Natividade conta que a história apresenta uma série de episódios hilariantes, e, ao mesmo tempo, próximos da realidade enfrentada por diversos imigrantes. Quanto às sequências de preparação de comida, que no filme são muito importantes, será dado um tratamento especial para as imagens. A luz, os enquadramentos, os movimentos de câmera, entre outros, devem ser bonitos e plásticos, valorizando os ingredientes e a preparação dos pratos, enquanto as situações desta preparação devem ser extremamente próximas da realidade da trama na cadeia, com cozinhas sujas, instrumentos inadequados, recipientes velhos e amassados.

”O que se deve procurar é um contraste forte entre tratamento estético e ação realística, de maneira a criar imagens extremamente originais e impactantes das receitas praticadas por Nonato. E, é claro, deixar os espectadores com água na boca”, observa.

