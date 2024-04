Festival que celebra a culinária e cultura asiática acontece amanhã, 27, em São Paulo

A cidade de São Paulo reúne a gastronomia de diferentes países, como as do continente asiático. Amanhã, 27, acontece a segunda edição do NekôFest, evento que promove a culinária e cultura de países como Japão, Índia, Coréia do Sul e China.

Entre os 50 expositores que participam desta edição, o foco está nas comidas típicas de diferentes países, mas há uma programação intensa de atividades culturais.

A programação contempla oficinas de mangá, apresentações de dança (street dance asiática, Bollywood, danças chinesas tradicionais e contemporâneas e Bhangra, dança folclórica da Índia), Taiko (percussão japonesa), bandas de Kpop e Anime, Kung fu, e apresentações de Shamissen (instrumento tradicional japonês), com Violino e Oboé, e de um DJ com músicas das baladas de Toyko dos anos 70 e 80, além de atividades com beisebol e xadrez. Também haverá Live Art com Marmota vs Milky e 22 quadros em exposição de artistas visuais, representando diferentes culturas.

"Se na primeira edição embarcamos em econômica, desta vez vamos de primeira classe”, diz Marisol Kiyoko Guevara, criadora do Vou de Nekô, aplicativo que promove o evento. Ela diz isso porque em sua nova edição o evento será maior, mais estruturado e realizado em um agradável espaço ao ar livre, a Praça em frente ao Mercado de Pinheiros, na rua Rua Dr. Manoel Carlos Ferraz de Almeida.

A lista de restaurantes confirmados é extensa: Tamashii (que fará ramen burger), Izakaya Otoshi, Fat Buddha, Hidden By 2nd Floor, Sōzai Japanese Deli, Panda Ya!, Samosa & Company, Thai e San e Ícone Restaurante Asiático.

Estará presente também a cervejaria artesanal 夢 PRIUS, uma das patrocinadoras desta edição do NekôFest, que lançará, no evento, um rótulo em homenagem ao personagem Jaspion - um dos precursores das séries japonesas e grande sucesso nos anos 90: uma cerveja tipo Lager, com um toque asiático pela presença do lúpulo Sorachi Ace, conhecido como lúpulo japonês.

Para quem quiser drinques alcoólicos, o Izakaya Donchan venderá uma seleção de coquetéis. Para doces, cafés, pães e chás, dá para escolher entre Hakkopan, padaria japonesa, HJ Cafés Especiais, Mori Chazeria, by Kim Confeitaria, Ooey Cookie, Doguh Confeitaria e Moti Confeitaria.

Também será possível comprar outros itens típicos, muitos deles artesanais, de expositores como a We Candle (que vende velas com aromas do Japão e Ásia, home sprays e difusores), Tokimono (com peças de cerâmica), Ikuno Handmade (que produz jóias em cerâmica e prata, vasos e quadros em cerâmica), Sekai Ateliê (marca de kokedamas, terrários e arranjos de flores secas), Eri Stones (com peças personalizadas em pedras naturais), entre outros.

Confira a lista completa de participantes

Bao n'Sando - comida fusion asiática

Fat Buddha - comida fusion asiática

Icone Asiático - comida fusion asiática

PandaYa! - comida chinesa

Yong Dim Sum - comida chinesa

Ihho - comida coreana

Omonah - comida coreana

Priscila Jung e Dekidin - comida coreana

Lanikai - comida havaiana

Samosa & Company - comida indiana

Bodogami - comida japonesa

Hachi Crepe e Taiyaki - comida japonesa

Hidden Buns & Noodle Bar- comida japonesa

Mori Chazeria - comida japonesa

Na Na Ya - comida japonesa

Izakaya Otoshi - comida japonesa

Oyako Tsukemono - comida japonesa

Sozai Japanese Deli - comida japonesa

Tamashii Ramen - comida japonesa

Wasabi - comida japonesa

Thai E San - comida tailandesa

by Kim confeitaria - confeitaria coreana

Kosmos shop - confeitaria coreana

Ooey cookie - confeitaria japonesa

Moti Confeitaria - confeitaria japonesa

Doguh Confeitaria - confeitaria japonesa

Hakkopan - padaria japonesa

HJ Cafés Especiais - Café Coreano

Izakaya - Drinks japoneses

Prius - Cervejas japonesas

Camila Gondo - Sketchbook & prints

Mahi Tahi - Obras de artistas asiáticos

Ricardo Cruz - Anime

Luciano Ogura - Xilogravura

Shin Shikuma (Black Box Art) - Nankim

Ohayou - Furoshiki

Estúdio Tatu - Itens de decoração

Ikuno Handmade - Jóias em cerâmica

Tokimono - Cerâmica artesanal

Eri Stones - Artesanato

We Candle - Velas

Mie Ateliê - Amigurumis

Kiiro - Vestuário

Coline - Cosméticos

Escritoras Asiáticas & Brasileiras - Livros

Sekai Ateliê - Flores e kokedamas

Vou de Nekô - Itens de vestuários

Serviço:

2º NekôFest

27 de abril (sábado), das 11h às 19h30

Praça em frente ao Mercado de Pinheiros

R. Dr. Manoel Carlos Ferraz de Almeida - nas proximidades da estação Faria Lima, da linha amarela do metrô.

Entrada gratuita.