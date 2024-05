Feriado em São Paulo: conheça novo mirante com vista para pontos turísticos do centro da cidade

O Abaru Por Priceless tornou-se um importante ponto gastronômico e turístico no topo do edifício histórico Alexandre Mackenzie, no coração da maior cidade do país. Mais do que um restaurante para desfrutar de deliciosas refeições com pessoas especiais, o local ficou conhecido pela deslumbrante vista que oferece do Centro de São Paulo.

Para presentear os paulistanos e turistas, o Abaru inaugurou um mirante com vista para os principais pontos turísticos da região, como o Theatro Municipal, o Prédio da Prefeitura, o Novo Vale do Anhangabaú, o Sesc 24 de Maio, a Galeria do Rock, a Serra da Cantareira, o Edifício Mirante do Vale, o Mosteiro São Bento, o Mercado Municipal, o Edifício Martinelli, o Farol Santander, a Praça do Patriarca, o Edifício Matarazzo, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Pateo do Collegio, a Catedral da Sé e outros edifícios e viadutos históricos.

Os dois binóculos, disponíveis no local, mesclam o mundo real e a realidade virtual por meio de georreferenciamento, encantando os clientes e visitantes. Além disso, é possível apreciar a vista fascinante por diversos ângulos. Para acessar o mirante, nenhuma taxa é cobrada, mas vale aproveitar o passeio para degustar as delicias criadas e executadas pelo chef Onildo Rocha.

O menu atual assinado por Rocha explora as riquezas dos biomas brasileiros. Com opções de menu degustação e à la carte, os pratos convidam os clientes a desfrutarem de forma multissensorial chamada "Mata Atlântica: Matas & Mares".

O Abaru inaugurou um mirante com vista para os principais pontos turísticos da região (Divulgação/Divulgação)

O restaurante oferece um menu degustação dividido em quatro tempos, por 235 reais, apresentando uma variedade de pratos como polvo acompanhado de mini arroz. O Notiê disponibiliza ainda opções de menu com sete etapas por 390 reais, e um menu com onze pratos por 520 reais.

Os visitantes podem acessar o local com segurança por meio de uma entrada exclusiva pelo estacionamento do Shopping Light. O Abaru Por Priceless ainda é pet friendly. O mirante estará aberto todos os dias, nos horários do almoço, jantar e happy hour.

Serviço: R. Formosa, 157 – Centro Histórico. Acesso seguro e exclusivo pelo estacionamento do Shopping Light. Estacionamento com manobrista. Área interna para desembarque de táxi e serviços de aplicativo. Telefone e WhatsApp: (11) 2853-0373. Horário de funcionamento: Segunda, das 12h às 15h30. Não abre à noite. Terça a quinta, das 12h às 15h30 e das 18h às 23h. Sexta e sábado, das 12h à 0h, sem intervalo. Domingo e feriados, das 12h às 18h.