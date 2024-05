Onda de calor: São Paulo pode ter o dia mais quente de maio nesta quinta-feira, 2

Desde 1943, a cidade de São Paulo não via um dia tão quente para o mês de maio como nesta quinta-feira. Os termômetros, segundo o Climatempo, podem chegar à máxima de 33 °C, sem previsão de chuva. O último dia tão quente no mês como este foi em 3 de maio de 2001, quando a temperatura alcançou a marca de 31,7 °C.

Em relação à umidade relativa do ar, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo apontou que na Sé, bairro central de São Paulo, estava em 31% no dia anterior, na quarta-feira 1º. O índice, quando inferior a 60%, mostra que a qualidade do ar não está adequada para a saúde humana, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

As orientações para a população são:

Evitar ficar exposto diretamente ao sol, principalmente das 11h às 16h;

Utilizar filtros solares em todo o corpo, incluindo rosto;

Beber água constantemente ao longo do dia;

Prezar por ambientes com ventilação adequada.

Onda de calor afeta regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste

grifar]Desde o dia 22 de abril, o estado de São Paulo enfrenta uma onda de calor.[/grifar] Mas não só São Paulo, como Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Mato do Grosso do Sul e partes dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás enfrentam temperaturas fora do comum.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para o forte calor, a contar desta quarta-feira, 1º, que pode perdurar nos próximos três a cinco dias. A onda de calor eleva a temperaturas 5 ºC acima da média. E, além das fortes temperaturas, o Inmet emitiu um alerta vermelho, de "Grande Perigo" para chuva em todo o estado do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina.