Evino e Grand Cru querem substituir peru de Natal por garrafas de vinho

No que depender das importadoras Evino e Grand Cru, ambas parte do Víssimo Group, haverá um novo foco para atuação nos próximos meses: kits corporativos – que, de acordo com as empresas, movimenta cerca de 10 milhões de unidades por ano. Na disputa com grandes players, como a BR Foods, o grupo especializado em vinhos espera comercializar 70 mil kits em 2022.

VEJA TAMBÉM

Como parte dessa estratégia, há 23 combinações de produtos, que podem ser personalizadas pelo cliente (como no caso das bolsas térmicas que comportam até cinco garrafas). Enquanto o Evino é focado nos rótulos campeões de vendas, a Grand Cru oferece curadoria de vinhos refinados e mais sofisticados. Além disso, os kits incluem cupons de descontos para o e-commerce.

“Acreditamos que o vinho tem potencial no mercado de kits corporativos e criamos portfólios para encantar os colaboradores, desde tradicionais até mais modernos. Se compararmos nossas opções com kits congelados, somos muito competitivos nas principais faixas de preço”, diz Nuno Manzano, head comercial de novos negócios, contratado pela Víssimo Group para o projeto.

Para o executivo, os kits foram montados estrategicamente para públicos de 20 a 60 anos, mas são focados para empresas (nacionais e multinacionais) que desejam presentar funcionários, clientes e fornecedores em datas comemorativas e festividades de fim de ano. “É um excelente passo para as companhias que buscam presentes mais atraentes e que agradem a todos”, afirma.

Enquanto as combinações Evino partem de 69 reais – que inclui uma garrafa de espumante e bolsa térmica personalizada –, os kits da Grand Cru partem de 159 reais – com uma garrafa de espumante, uma garrafa de vinho e bolsa térmica. É possível incluir mais rótulos, de acordo com o orçamento, e existem até opções premium, que incluem bolsa de couro para levar três garrafas.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.