Este alimento pode ser o segredo da longevidade no Japão

Um dos alimentos mais tradicionais do Japão, o tofu, tem ganhado popularidade ao redor do mundo, em parte devido à sua associação com a longevidade e saúde da população japonesa. Conhecido por ser parte essencial da dieta da população do país, o tofu oferece benefícios nutricionais e ambientais significativos e é também uma alternativa econômica em comparação com outras fontes de proteína animal. A reportagem é da CNBC.

Saúde em primeiro lugar

O tofu é uma fonte de proteína completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais. Esse alimento é preparado a partir de soja e, no Japão, utiliza-se o nigari, um subproduto da extração de sal do mar, para a sua coagulação. Já nos Estados Unidos, o tofu é frequentemente feito com sulfato de cálcio. O tofu é rico em cálcio, ferro, vitaminas e fibras, além de isoflavonas, um tipo de fito estrogênio. Estudos apontam que o consumo regular de tofu pode contribuir para a redução do risco de doenças cardíacas, combate ao câncer e prevenção da perda de massa óssea.

O impacto positivo do tofu na saúde não se limita aos nutrientes que oferece, mas também ao fato de ser um alimento de origem vegetal e, portanto, livre de colesterol. Assim, ele é considerado uma opção saudável para quem busca alternativas à carne e outros produtos de origem animal.

Impacto ambiental e economia

O consumo de tofu também está alinhado com práticas alimentares mais sustentáveis. Enquanto a produção de um quilo de carne bovina pode gerar até 70,6 kg de emissões de gases de efeito estufa, a produção de tofu emite cerca de 3,2 kg para a mesma quantidade. Isso faz com que o tofu seja uma escolha interessante para aqueles que buscam reduzir o impacto ambiental de sua dieta.

Além de ser uma alternativa ecológica, o tofu é uma opção econômica. Nos supermercados dos Estados Unidos, 400 gramas de tofu custam entre US$ 2 e US$ 3 (aproximadamente R$ 11 e R$ 16), enquanto a mesma quantidade de carne bovina tende a ser bem mais cara. Para consumidores que substituem algumas refeições com carne por tofu, a economia pode ser significativa no longo prazo, além de contribuírem com uma escolha alimentar mais consciente.

Versatilidade na culinária

A versatilidade do tofu na cozinha é outro fator que contribui para sua popularidade crescente. Com sabor neutro, o tofu pode ser incorporado em uma variedade de pratos, desde receitas tradicionais japonesas até adaptações ocidentais. Ele é frequentemente usado em sopas, saladas, curries, hambúrgueres e até sobremesas. A textura suave do tofu facilita seu preparo, permitindo combinações criativas e saborosas que se ajustam a diferentes paladares.

No Japão, o tofu é consumido desde a infância e se mantém presente em todas as etapas da vida. Além de ser uma parte importante da cultura alimentar japonesa, o tofu exemplifica como um alimento pode contribuir para a saúde, reduzir o impacto ambiental e oferecer opções culinárias variadas. Em um cenário global em que se busca cada vez mais uma alimentação consciente, o tofu se destaca como uma escolha capaz de atender a esses critérios.