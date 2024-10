Essa gigante japonesa tem R$ 1 bi para investir no Brasil — e acaba de comprar uma empresa de SP

A NTT Data, uma gigante japonesa de tecnologia com faturamento de 110 bilhões de dólares e emprega mais de 340.000 pessoas em 50 países, está expandindo sua presença no Brasil com a aquisição da Aoop, uma empresa brasileira especializada na tecnologia ServiceNow. Trata-se de uma plataforma que automatiza, num único lugar, todas as frentes de negócios de uma empresa.

A solução permite que indústrias (e outros tipos de empresas de grande porte) lidem de forma integrada com clientes, funcionários, processos internos e fornecedores. Vinda do Vale do Silício, essa tecnologia começa a ganhar força em diversos países, inclusive no Brasil, e é vista como uma das principais ferramentas para a automação e digitalização de processos.

A aquisição agora tem como objetivo fazer com que a NTT Data consiga oferecer, aos seus clientes daqui, essa tecnologia ServiceNow. A fusão aguarda a aprovação do Cade, o xerife da livre concorrência no Brasil.

Qual é a história da NTT Data

A NTT Data é conhecida globalmente por sua capacidade de oferecer soluções tecnológicas personalizadas para grandes empresas. O negócio surgiu no Japão no pós-guerra como a missão de reestruturar a rede de comunicação de dados e voz no país asiático.

Nos últimos 30 anos, a empresa, listada na bolsa de Tóquio, decidiu que era hora de ganhar novos patamares fora do país de origem. Foi quando começou a expansão internacional que a colocou em 50 países atualmente.

No Brasil, está efetivamente desde 2019, com a aquisição de uma empresa de 25 anos de atuação.

Na prática, a NTT entende as dores de grandes empresas e desenvolve ou adapta softwares para atendê-las. Suas soluções vão desde a organização interna – os chamados ERP, sistemas que controlam toda a operação de uma empresa – até o CRM, que foca no atendimento ao cliente, e a gestão de fornecedores.

“O Brasil é um dos 10 maiores mercados de tecnologia do mundo, e para a NTT se tornar líder global, precisamos estar fortes por aqui”, diz Ricardo Fachin, CEO da NTT Data Business Solutions Brasil.

A compra da Aoop adiciona 350 funcionários à operação e aumenta sua base de clientes para 600 empresas, incluindo grandes nomes como Boticário, Marisa e Ambev.

Por que a NTT Data comprou a Aoop

Fundada em 2017, a Aoop rapidamente se destacou como a principal empresa de ServiceNow no Brasil, essa tecnologia que automatiza e agrega várias frentes de serviços dentro de uma corporação.

“Ao olharmos para o mercado brasileiro, percebemos que a Aoop estava muito bem posicionada em ServiceNow. Era o parceiro ideal para expandirmos nesse segmento”, afirma Fachin.

A NTT Data tem como foco global duas grandes plataformas: SAP e ServiceNow, e a compra da Aoop faz parte de um movimento para se consolidar como líder nessas soluções no país.

A aquisição faz parte da estratégia global da NTT Data de crescer tanto de forma orgânica – por meio de investimentos internos – quanto inorgânica, com aquisições.

“Nossa meta é investir 1 bilhão de reais no Brasil nos próximos cinco anos, e a Aoop faz parte desse investimento”, diz Fachin.

Com o suporte da NTT, a expectativa é que a Aoop dobre de tamanho nos próximos três anos e amplie sua atuação para outros países da América Latina.

O que muda para a Aoop

A Aoop, que já atende grandes clientes como Ambev e Itaú, manterá sua operação de forma independente após a aquisição, com o nome "Aoop, an NTT DATA Company".

“Vamos continuar operando de forma autônoma, mas com a vantagem de ter uma grande estrutura por trás para acelerar nosso crescimento”, afirma Luiz Cesar Baptistella, fundador da Aoop. “Com a NTT, ganhamos musculatura para expandir nossos negócios e levar nossas soluções para novos mercados.”

Apesar da independência operacional, a compra permite que a NTT e a Aoop combinem seus pontos fortes, oferecendo um portfólio mais robusto para seus clientes.

“Nossos clientes terão acesso a soluções ainda mais integradas, unindo a expertise da NTT em SAP com a liderança da Aoop em ServiceNow. Isso vai criar um valor agregado muito forte”, diz Baptistella.

Os próximos passos e os desafios da integração

Embora a transação ainda dependa da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a expectativa é que a compra seja concluída nos próximos meses.

Com a aquisição, a NTT Data pretende usar o Brasil como base para sua expansão na América Latina. “O plano é expandir nossa operação de ServiceNow para outros países da região, e a Aoop será a chave para isso”, afirma Fachin.

A sinergia das duas empresas também será um ponto-chave. “Não esperamos grandes cortes ou fusões de times. O objetivo aqui é somar forças para oferecer uma oferta diferenciada”, afirma Fachin.

Com a compra, a NTT Data reforça sua posição no mercado de tecnologia e se aproxima ainda mais de seu objetivo de ser uma das maiores empresas de TI do mundo.

"Queremos ser protagonistas na transformação digital das empresas da América Latina. Com a Aoop, ganhamos um parceiro que nos ajuda a chegar lá mais rápido", conclui Fachin.