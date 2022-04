Eisenbahn Unfiltered: a cerveja quase artesanal que custará menos de R$5

Para celebrar 20 anos de marca, a cervejaria Eisenbahn está lançando nesta semana uma nova cerveja que fará parte de seu portfólio permanente: a Eisenbahn Pilsen Unfiltered.

Considerada uma versão mais artesanal para o estilo Pilsen, o novo rótulo chega às gôndolas dos supermercados de todo o Brasil a partir da segunda quinzena de abril.

A novidade estará disponível nos formatos convencionais que o consumidor já conhece: lata de 350 ml e garrafa long neck de vidro.

Segundo a Eisenbahn, a cerveja foi criada para ser versátil: a Unfiltered é uma Pilsen não filtrada, e, por isso, é capaz de reter os sabores e aromas característicos de uma cerveja artesanal. Apesar disso, por se tratar de uma Pilsen, o rótulo continua sendo refrescante e fácil de beber como uma boa cerveja Lager.

Apesar do caráter mais artesanal, o preço do lançamento não será muito diferente do valor das outras cervejas da marca. A lata da Eisenbahn Pilsen Unfiltered custará R$ 4,19 e a long neck sairá por R$ 4,59.

Latinha de ponta-cabeça

A Eisenbahn recomenda que, para se ter a experiência completa de sabor e aromas do novo produto, a cerveja precisa ser mexida para que o líquido e as leveduras se misturem antes do consumo.

Antes de abrir a latinha ou tirar a tampinha da garrafa, é necessário virar a embalagem de ponta-cabeça, dando uma leve "chacoalhada" no líquido, como se fosse um suco de polpa.

As embalagens reforçam o aviso com as artes invertidas para ressaltar a importância do ritual de girar e misturar o líquido.

“São vinte anos construindo o mercado artesanal. E agora chegou a hora de novamente a Eisenbahn continuar seus esforços de democratizar o segmento. Com a chegada da Eisenbahn Pilsen Unfiltered, vamos literalmente virar a concepção do mercado cervejeiro de cabeça para baixo no quesito sabor único, frescor especial e qualidade artesanal", afirma Karina Pugliesi, gerente de marketing da Eisenbahn.

Veja o que ela confessou à EXAME:

De onde veio a ideia de criar o novo produto?

Eisenbahn Pilsen Unfiltered é um dos grandes lançamentos desde a fundação da marca, em 2002. Este ano em que completa duas décadas de história, a ideia do novo produto chegou para darmos continuidade com os nossos esforços para democratizar o segmento artesanal. Com o novo rótulo buscamos apresentar um produto que une o cuidado e qualidade de uma cerveja artesanal com a refrescância e equilíbrio de uma cerveja pilsen

O consumidor comum está interessado em cervejas mais artesanais?

Com a introdução e crescimento da cerveja HEINEKEN no Brasil, o consumidor está cada vez mais habituado a líquidos encorpados e complexos. O paladar do brasileiro vem evoluindo e com isso nosso consumidor está cada vez mais exigente, o que beneficia o mercado de cervejas artesanais. A pandemia também foi um alavancador desse segmento, com o isolamento sofrido durante meses, tivemos um número grande de consumidores que se aventuraram (e adoraram) o mercado de cervejas artesanais.

Qual a diferença da Eisenbahn Pilsen Unfiltered para a Eisenbahn que o consumidor já conhece?

A Eisenbahn Unfiltered é uma Pilsen não filtrada e, por isso, logo a primeira diferença é visual: o líquido é mais turvo, igual ao de uma cerveja artesanal. Importante ressaltarmos aqui, que é necessário misturar o líquido para que as leveduras presentes na cerveja sejam ativadas. Podemos comparar a apreciação de uma Eisenbahn Pilsen Unfiltered com a de um suco de polpa, onde o líquido precisa ser misturado para que o gosto fique ainda melhor. Por isso, para este lançamento, criamos as embalagens com as artes invertidas para ressaltarmos, de uma forma intuitiva e divertida, a importância do ritual de girar e misturar o líquido da cerveja. Além do aspecto visual, o fato de ser menos processada também garante um sabor diferente para a Unfiltered. Ela continua sendo refrescante e fácil de beber como uma boa cerveja pilsen, mas possui um sabor único pois é capaz de reter os sabores e aromas característicos de uma cerveja artesanal

O que muda na fabricação desse rótulo?

O que muda no final é que a produção não passa pelo processo de filtração, mantendo assim os sabores e aromas dos ingredientes mais preservados. Para ajudar a explicar um pouco mais do que muda, podemos fazer um outro comparativo, agora com arroz branco e o integral. É o mesmo ingrediente, mas o fato de ser menos processado muda completamente o gosto do arroz integral, quando comparado ao arroz branco.