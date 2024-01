8 bares e restaurantes para explorar o Centro Histórico de São Paulo

Uma sugestão para conhecer a cidade de São Paulo é visitar o centro histórico, onde foi fundada a capital do Estado de São Paulo. A região é um museu a céu aberto em uma das cidades mais antigas do Brasil, e a história da cidade pode ser contada de várias formas, tanto na arquitetura quanto na gastronomia. Com isso, confira oito bares e restaurantes para conhecer no centro da cidade.

Bar Brahma

Conhecido por ser símbolo da boemia paulistana, em um dos pontos mais famosos da cidade, na esquina da Av. Ipiranga com a São João, o Bar Brahma tem 75 anos de história com uma programação musical diária.

No menu, além dos clássicos que já fazem sucesso no bar como: feijoada, picadinho e bacalhau ao forno, há outros destaques como a Moqueca de Robalo com camarão; Filé à Parmegiana para compartilhar; e uma seção do menu dedicada às pizzas, tradicionais na cultura gastronômica paulistana. A coquetelaria é um cenário à parte, com os drinques autorais como o ‘Caju’, feito com gim e tônica, redução de caju, rodelas de limão e caju, e o famoso chope com o colarinho personalizado.

Serviço: Av. São João, 677 – Centro SP. Telefone: (11) 5199-2150

Bar Léo

Fundado em 1940, o Bar Léo é conhecido pelo saboroso chopp que é considerado por muitos como o melhor de São Paulo. Outro orgulho do bar é ter sido eleito pelo saudoso jornalista David Zing, em uma reportagem da Playboy, um dos cinco melhores do mundo. A temática do Bar é formada por uma mistura entre a cultura alemã (com pratos típicos e bebidas como a Schnaps) e o estilo pub.

Serviço: Rua Aurora, 100. Segunda à quinta das 12h às 20h, sexta das 12h às 21h e sábado das 10h às 17h

Salve Jorge

O Salve Jorge está há quase 20 anos presente na vida dos paulistanos. O espaço está localizado a 850 passos do Edifício Mirante do Vale, que por 48 anos foi o maior edifício do país, e a 400 passos do famoso Impostômetro.

No final do dia, depois de conhecer o centro histórico da cidade, a gastronomia do Salve Jorge e os ótimos drinques, irão fechar o passeio com chave de ouro. Entre as sugestões do cardápio estão as iscas de galeto empanadas com Corn Flaks, acompanhadas de creme de alho artesanal (R$ 62); a porção de pastéis mistos de carne e queijo (R$ 49) e as tradicionais caipirinhas servidas com sorvete como a de 3 limões, feita com limão tahiti, limão siciliano, limão rosa, açúcar e gelo acompanhada por um picolé de limão (R$36 com cachaça).

Serviço: Praça Antônio Prado, 33. Segunda das 12h às 19h, terça das 12h às 21h, quarta à sexta das 12h às 23h. Sábados e feriados das 12h às 19h e domingos das 12h às 18h. WhatsApp para reservas: (11) 99998 - 5540

Amazo Peruano

O restaurante peruano sob o comando do chef Enrique Paredes, também explora os sabores amazônicosno centro de São Paulo. A unidade dos Campos Elíseos é revestida de verde com jabuticabeiras espalhadas pelo ambiente. Do menu, vale provar pratos clássicos como o Cebiche Clasico (R$ 82) – tradicional prato peruano feito a base do peixe marinado em leite de tigre, que acompanha mousse de batata doce e milho crocante canchita – e o Chicharrón de Calamar (R$ 90), com lulas crocantes acebichadas com molho defumado de pimenta vermelha, acompanha batatas rústicas e maionese defumada. Dos principais, uma boa pedida é o Chaufa y Panceta (R$ 89), arroz salteado estilo oriental com vegetais, acompanhado de panceta laqueada em molho teriyaki, couve frita e quinoa crocante.

Serviço: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos - São Paulo/SP – Fone: (11) 99560-4321. De terça a sexta das 12h às 15h30 e domingo das 12h às 18h. Jantar de quarta a sexta das 19h às 22h

Orfeu

Descolado e pequenino, aos pés do Copan e sem nome na porta, o Orfeu oferece ao público do centro um ambiente descontraído e aconchegante com um cardápio recheado de comida típica brasileira. Um misto de bar e restaurante com drinks, música brasileira e boa cerveja.

Serviço: Avenida Ipiranga, 318 - República. Reservas: relacionamento@fabricadebares.com.br

Bar dos Arcos

Um dos cartões postais da capital paulistana - o Theatro Municipal esconde embaixo de seu palco um bar inspirado no filme “O Iluminado”, de Stanley Kubrick. Entre um corredor e outro do Bar dos Arcos, é possível conhecer não apenas os mistérios que habitam o antigo porão do Municipal, como também drinques autorais e clássicos da coquetelaria, além de um menu diversificado, que agrada os mais diversos paladares.

Serviço: Praça Ramos de Azevedo, s/n - República. Atendimento de reservas (Whastapp): (11) 98456-8732

O Pasquim Bar e Prosa

O consagrado O Pasquim Bar e Prosa, espaço fundado há nove anos na Vila Madalena, também possui uma unidade em um dos maiores pontos turísticos do Centro Histórico: o Mercado Municipal de São Paulo. Com ambiente descontraído e animado, o bar traz um cardápio para todos os gostos, com porções e petiscos típicos que estão sempre bem acompanhados de drinques autorais e bebidas clássicas para todos os paladares.

A casa, inclusive, possui no menu um petisco em homenagem ao local, o Bolinho Mercadão (R$ 36,90), um bolinho de arroz recheado com a tradicional mortadela deste que é um dos maiores ícones do turismo da cidade, além de opções como a porção de Pastel de Pernil (R$ 39,90), Dadinho de tapioca de requeijão com pernil (R$42,90).

Serviço: Mercado Municipal de São Paulo (Centro): R. Cantareira, 306 – Centro - De segunda a sábado, das 8h às 18h; domingo, das 8h às 16h. Reservas: (11) 99919-7767 ou no Instagram @opasquimbar

Love Cabaret

Com o intuito de resgatar a essência de lugares icônicos de São Paulo, no ano passado foi aberto o Love Cabaret. Ocupando o espaço da antiga Love Story e instalado no bairro da República, uma noite no Love Cabaret é uma celebração aos corpos e narrativas que não se encaixam ao padrão. As intervenções artísticas são uma união de performance e elementos de som e jogos de luzes que fazem um convite para o público desfrutar de novas conexões e vivências, sempre no campo do espetáculo.

Por lá possível vivenciar experiências artísticas únicas no espaço, divididas em blocos, que juntas somam de 6 a 8 espetáculos por noite. As grades diárias amplificam o conceito do público sobre o corpo, o desejo e os fetiches. Pole dance, BDSM, voguing, burlesco, drag, tango aéreo, performance musical, ASMR, e outras performances fazem parte da programação.

Serviço: Rua Araújo, 232 - República, São Paulo - SP. De terça às quinta-feira das 19h às 01h e às sextas e sábados das 19h às 03h