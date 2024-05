Roland Garros 2024: torneio oferece premiação com valor recorde; veja

Os apaixonados por tênis já estão ansiosos para as disputas do Roland Garros, que começa neste fim de semana. Os atletas confirmados para o torneio também estão realizando os últimos treinos antes de encarar as quadras.

Além do reconhecimento na categoria, os participantes concentram suas atenções no prêmio em dinheiro, que neste ano atingiu um valor recorde.

Segundo o site Brasil Tênis, em 2024, a premiação do Grand Slam francês atingiu um valor de US$ 58,12 milhões, um aumento de quase 8% em relação à premiação total do ano passado.

Com essa mudança, os vencedores das categorias de simples masculino e feminino receberão US$ 2,56 milhões, um aumento de 4,35% em comparação ao que o sérvio Novak Djokovic e a polonesa Iga Swiatek ganharam no torneio de 2023. Os vice-campeões também receberão um prêmio milionário: US$ 1,28 milhão, com o mesmo percentual de aumento.

A valorização mais alta começou a ser aplicada nas rodadas iniciais. Por exemplo, uma derrota na primeira partida das qualificatórias agora vale um prêmio de US$ 21 mil, um aumento de 25% em relação ao ano passado.

Veja os valores da premiação de Roland Garros 2024

Simples masculino e feminino

Vencedor - US$ 2,56 milhões, alta de 4,35%

Vice-campeão - US$ 1,28 milhão, alta de 4,35%

Semifinal - US$ 695 mil, alta de 3,17%

Quartas de final - US$ 443 mil, alta de 3,75%

Quarta rodada - US$ 267 mil, alta de 4,17%

Terceira rodada - US$ 168 mil, alta de 11,27%

Segunda rodada - US$ 117 mil, alta de 13,4%

Primeira rodada - US$ 78 mil, alta de 5,8%

Terceira qualificatória - US$ 43 mil, alta de 20,5%

Segunda qualificatória - US$ 29 mil, alta de 27,7%

Primeira qualificatória - US$ 21 mil, alta de 25%

Duplas masculino e feminino

Vencedor - US$ 631 mil, sem alta

Vice-campeão - US$ 315 mil, sem alta

Semifinal - US$ 158 mil, sem alta

Quartas de final - US$ 85 mil, sem alta

Terceira rodada - US$ 46 mil, alta de 1,1%

Segunda rodada - US$ 29,4 mil, alta de 1,8%

Primeira rodada - US$ 18,7 mil, alta de 2,9%

Duplas mistas (valores não foram alterados)

Vencedor - US$ 130 mil

Vice-campeão - US$ 65 mil

Semifinal - US$ 33 mil

Quartas de final - US$ 18,7 mil

Segunda rodada - US$ 10,6 mil

Primeira rodada - US$ 5,3 mil

Onde assistir a Roland Garros 2024

As partidas do Roland Garros deste domingo, 26, serão transmitidas pelos canais ESPN e pela plataforma de streaming Star+, às 06h.