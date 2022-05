Dua Lipa anuncia show em São Paulo; veja valores e data

Pela primeira vez no brasil desde 2017, a cantora e compositora Dua Lipa, marca a sua chegada no país para a apresentação do seu segundo álbum de estúdio, “Future Nostalgia”, além dos grandes sucessos da cantora.

No show a artista deve incluir no setlist os grandes sucessos como “Don’t Start Now”, “Physical” e “Break My Heart” para o espetáculo. O segundo álbum da cantora Dua Lipa, lançando em 2020, conta com mais de oito músicas voltadas ao estilo pop dos anos 1980 e 1990 que rendeu à cantora o Grammy de Melhor Álbum Pop Vocal 2021.

Veja datas, horários e como comprar ingresso para o show da Dua Lipa em São Paulo:

Quando será o show da Dua Lipa em São Paulo?

O show está marcado para o dia 08 de setembro.

Onde será o show da Dua Lipa em São Paulo?

O evento acontecerá no Distrito Anhembi, zona Norte de São Paulo.

Quais os valores dos ingressos do show da Dua Lipa em São Paulo?

Pista: 450 reais (inteira) e 225 reais (meia entrada).

Pista premium: 850 (inteira) e 420 reais (meia entrada).

Onde posso comprar os ingressos?

Clientes Elo podem aproveitar a pré-venda exclusiva para comprar até 6 ingressos por CPF, com a possibilidade de parcelamento em até 5 vezes pelo site Eventim e nas bilheterias oficiais, que não cobram taxa de conveniência.

Para o público geral, a venda começará em 19 de maio, às 10h pela internet e 11h nas bilheterias oficiais, com possibilidade de parcelamento em até 3 vezes para outros cartões.

Pacaembu

Endereço: Praça Charles Miller - Pacaembu, São Paulo - SP, 01234-010

Dias: 17 e 18 de maio das 11h às 17h - (Pré-venda clientes Elo). Dia: 19/05 das 11h às 17h - (Abertura de venda para o público geral)

A partir do dia 20, mediante disponibilidade de ingressos, a bilheteria oficial deste evento será no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, Estádio do Morumbi Bilheteria 5 (próximo ao portão 15)

Endereço: Av. Giovanni Gronchi 1866 - Morumbi, São Paulo

De terça à sábado das 10h às 17h.