Do skate para o surfe: Vans lança coleção assinada pelo surfista Nathan Florence

Após lançar colaborações com diversos artistas, incluindo o artista multidisciplinar brasileiro, Hodari e uma coleção inspirada na série Sailor Moon, a Vans apresenta uma nova coleção em parceria com a lenda do surfe e integrante do time de atletas da Vans, Nathan Florence. A coleção consiste em tênis, vestuário e acessórios.

Inspirada pela jornada criativa e na procura de novos destinos para o surfe, a coleção tem como principal o tênis UltraRange VR3, feita com materiais regenerativos, renováveis de origem responsável e reciclados que compõem pelo menos 30% do produto.

Nathan adiciona à coleção o Slip-On TRK e a Surf Boot 2 Mid, além de uma variedade de peças de vestuário que expressam a sua paixão pelo espírito criativo e aventureiro. Todos os itens representam a marca registrada de Nathan com estampas em vermelho e preto.

O novo tênis da família UltraRange foi repensado e reconstruído com sustentabilidade possui uma entressola EcoCush feita com pelo menos 50% de espuma EVA de base biológica derivada de cana de açúcar. A peça também apresenta o novo composto de borracha EcoWaffle criada por um material totalmente novo que utiliza borracha natural ao invés de materiais sintéticos derivados de petróleo. Essa nova receita foi projetada para manter o grip e a durabilidade máxima dos mais de 50 anos de legado e inovação da Vans.

O cabedal de malha é feito de uma mistura de 50% algodão orgânico, 36% PET reciclado e 14% nylon reciclado. O cabedal foi projetado para reduzir o desperdício na produção em comparação com o processo de corte e montagem convencional e aproveita o couro proveniente de um curtume classificado como ouro ou prata para responsabilidade ambiental pelo Leather Working Group.

A coleção também inclui o boardshort, a jaqueta preta, calça cargo com zíper, uma camiseta OTW LS preta e uma OTW SS em tons de pimenta. A coleção também contempla a mochila de Nathan Florence em asfalto/preto.

Poucos surfistas se sentem à vontade no North Shore, Havaí quanto Nathan. Natural da cidade de Haleiwa, o surfista é visto normalmente enfrentando grandes swells. A coleção Nathan Florence da Vans está disponível a partir hoje, 16.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.