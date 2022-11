Artista brasileiro assina campanha da Vans “Estes projetos são um convite à criatividade”

Pelo segundo ano consecutivo, a Vans convida artistas para compartilharem suas vozes criativas para a campanha “Estes Projetos São Um Convite à Criatividade”. Para este novo capítulo, a marca americana convidou o artista multidisciplinar brasileiro, Hodari.

Nessa temporada, a campanha celebra a diversidade da criatividade e homenageia os talentos por trás dos trabalhos. Embaixadores e projetos em destaque exemplificam como a auto expressão é utilizada para celebrar propósitos grandiosos, elevar e apoiar as comunidades.

Criado para desafiar as estatísticas e fazer a sua própria história, Hodari Adae Garcia de Mello Menezes é um artista multidisciplinar brasileiro, negro e nascido em uma família de criativos. Nascido em Brasília e atualmente radicado em São Paulo, Hodari é neto do único arquiteto negro da equipe que construiu a capital do país e da primeira professora negra de música da cidade.

Durante toda a sua vida, o artista nunca deixou que padrões sociais interferissem em seu modo de se expressar, utilizando a arte como ferramenta para motivar outras pessoas a fazerem o mesmo.

Buscando ser referência de diversidade e incentivar as gerações futuras a serem ousadas em suas jornadas criativas, nesse projeto, a marca se juntou a Hodari para documentá-lo pintando e refletindo sobre sua trajetória e a história da sua família, mantendo o foco no fato de ele ser um dos poucos músicos negros na cena emo/hardcore no Brasil.

Em 2021, a mesma campanha possibilitou que mais de 60 artistas globais apresentassem suas perspectivas ao mundo em homenagem às inúmeras formas de arte e ao papel que ela desempenha todos os dias em nossas vidas.

Especialmente para a edição de 2022, as colaborações mergulharam nas etapas de criação dos artistas, inspirações e como a expressão individual pode ser usada para celebrar a riqueza da diversidade, orgulho da comunidade LGBTQIA+, a força das vozes femininas, a importância da sustentabilidade e as infinitas formas de criatividade.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.