Vans convida artistas para assinar coleção que celebra a comunidade LGBTQ+

Junho é o mês que dá visibilidade às desigualdades pelas quais a comunidade LGBTQ+ luta continuamente. Para este ano, a Vans se uniu a artistas para compartilharem as vozes criativas que influenciam a mudança social e incentivam a aceitação em sociedade.

Em 2021, a campanha "Estes Projetos São um Convite À Criatividade" possibilitou que mais de 60 artistas globais apresentassem seus projetos ao mundo em homenagem às inúmeras formas de arte e ao papel que ela desempenha todos os dias em nossas vidas.

Nesse ano, a campanha celebra a diversidade da própria criatividade e homenageia os talentos por trás do trabalho. Embaixadores e projetos em destaque exemplificam como a criatividade é utilizada para celebrar propósitos grandiosos, elevar e apoiar as comunidades.

Especialmente para a edição de 2022, os fãs da Vans mergulharão mais fundo nas etapas de criação dos artistas, inspirações e como a expressão individual pode ser usada para celebrar o orgulho da comunidade LGBTQIA+, a força das vozes femininas, a riqueza da diversidade, a importância da sustentabilidade e as infinitas formas de criatividade.

Celebrando o amor em todas as suas formas, a coleção OTW Gallery dessa temporada apresenta a arte da fotógrafa italiana, Sara Lorusso, no Classic Slip-On. Coberto por nomes, impressões de beijos de amigos e a mensagem “LOVE CAN SAVE US”, traduzido em português para “O AMOR PODE NOS SALVAR” escrito na vira lateral de borracha, a silhueta sem cadarços é finalizada pela fotografia de Lorusso numa das palmilhas e em ambas as solas do Slip-On.

Já a dupla de artistas Kaitlin Chan, de Hong Kong, e Ashley Lukashevsky de Los Angeles, dão uma nova cara ao primeiro tênis da história da Vans, o Authentic. O design autêntico de Chan carrega as palavras “Chosen Family”, uma frase usada na comunidade LGBTQ+ referenciando a família que se escolhe como rede de apoio. Ela também incorpora imagens e elementos de design orientais tradicionais como um suporte à comunidade chinesa queer que a abraçou desde quando se assumiu.

O design de Lukashevsky utiliza uma mistura de estampas e técnicas de bordado em um cabedal monocromático que ilustra a sexualidade e a identidade cultural.

A coleção é completa pelas peças de vestuário e acessórios, como um elaborado Drill Chore Coat e um boné customizados por Chan. As camisetas incorporam obras de arte e fotografia de Lorusso e Lukashevsky, com mensagens inspiradoras como “Angels Have No Gender” e “Love Can Save Us”, traduzidas em português para “Anjos Não Têm Gênero” e “O Amor Pode Nos Salvar”. A arte de Lukashevsky também assina o shorts Pride OTW Gallery Volley em amarelo vibrante.

A coleção OTW Pride Gallery está disponível a partir de amanhã (7).

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.