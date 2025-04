Sócia de duas empresas milionárias, ela mostra como transformar ideias em negócios de sucesso

Empreender vai além de ter uma ideia e fundar uma empresa. Envolve a habilidade de identificar oportunidades, inovar e gerar valor para impulsionar o crescimento de negócios já existentes a partir de uma sociedade. A paulistana Fabiana Batistela exemplifica esse perfil. É sócia e COO da Bitshopp, startup especializada em blockchain que projeta alcançar um faturamento de R$ 100 milhões nos próximos três anos, e cofundadora da Evox Global, multinacional que já certificou 100 startups e auxiliou na estruturação e expansão de 20 corporações.

“Nunca pensei em criar algo do zero, mas sempre gostei de trabalhar em ambientes dinâmicos, nos quais os desafios, a criatividade, a experimentação e a resolução de problemas fazem parte do dia a dia”, afirma. Sua maior motivação é transformar iniciativas emergentes em companhias sustentáveis e lucrativas.

O olhar apurado para identificar projetos promissores foi desenvolvido ao longo de 20 anos. Formada em Administração, Fabiana possui certificações de instituições renomadas como Blockchain pelo MIT, ESG pela HSM e Inovação e Branding por Stanford. Passou sete anos no Vale do Silício – de 2014 a 2021 –, onde mergulhou na cultura de inovação.

Em entrevista à Exame, ela compartilha os primeiros passos no empreendedorismo, os desafios enfrentados e os critérios que considera ao se associar a uma organização.

Dos aprendizados do Vale à prática no Brasil

Fabiana começou sua trajetória profissional aos 17 anos na Resource, integradora de TI fundada por seu pai, Gilmar Batistela. Lá construiu uma visão sistêmica da operação de uma organização, passando por todas as áreas – do administrativo ao marketing e à gestão de pessoas. “Meu pai sempre foi uma inspiração para mim, por ser visionário e um grande empreendedor”.

Em 2014, antes do boom das startups e das tecnologias mais disruptivas, passou uma temporada no Vale do Silício para auxiliar no desenvolvimento do negócio e conhecer as principais tendências da área. Durante sete anos, vivenciou um ecossistema que valoriza a velocidade, a colaboração e a adaptação.

“Aprendi que o erro é parte da criação de soluções competitivas. Na região, errar significa aprendizado e crescimento; não fracasso ou perda de tempo. No Brasil, ainda vemos muita resistência a essa mentalidade”, reflete.

Percebeu ainda outra diferença: a forma como as pessoas se apresentam e vendem seus projetos. “Aqui, não somos preparados desde cedo para apresentar nossas ideias com confiança. Muitas vezes, temos vergonha ou não sabemos como comunicar nosso valor. Por lá, há uma cultura empreendedora muito forte e baseada na segurança”, explica. Ela destaca que muitas ideias no Brasil têm qualidade superior, mas carecem de apresentação estratégica.

Sociedades estratégicas e expansão internacional

Ao voltar para o Brasil, em 2021, Fabiana recebeu uma proposta do pai, que já havia vendido a Resource: ajudá-lo a estruturar a recém-criada Evox Global. “Relutei em aceitar, mas vi que a ideia tinha potencial de crescer”. A executiva foi responsável por transformar a empresa em um negócio estruturado e escalável, com clientes e faturamento expressivo, tornando-se cofundadora.

Já a sociedade com a Bitshopp surgiu da seleção de startups que acompanhava por meio da Evox. “Lembro que fechamos um contrato estratégico que exigia conhecimento em blockchain e identifiquei uma grande oportunidade: um setor promissor e ainda pouco explorado”, afirma. Desde 2023, atua para consolidar a companhia no campo da tokenização, trazendo governança, estratégias de crescimento sustentável e democratização da economia digital.

Critérios para escolher com quem empreender

Para ela, alguns elementos são fundamentais ao optar por uma associação:

Propósito : é o que guia o empreendimento, impulsiona o crescimento e inspira as equipes.

: é o que guia o empreendimento, impulsiona o crescimento e inspira as equipes. Potencial de mercado : a tecnologia precisa resolver problemas reais e ter impacto concreto.

: a tecnologia precisa resolver problemas reais e ter impacto concreto. Conhecimento do setor : estar atento às tendências e em constante atualização é indispensável.

: estar atento às tendências e em constante atualização é indispensável. Equipe capacitada: é necessário avaliar se o time tem experiência para executar o plano e se adaptar.

“Não existe uma fórmula pronta. É uma mistura de experiência, estudo e intuição”, resume a executiva.

Confiança e saúde como pilares do empreendedorismo

Esse é o conselho de Fabiana para mulheres que desejam empreender: “O medo faz parte, mas não pode ser um bloqueio. O importante é dar o primeiro passo, buscar conhecimento e construir uma rede de contatos e apoio”, diz. Ela reforça que o aprendizado vem da prática, não da espera.

Prestar atenção à intuição também é uma recomendação. “Muitas das decisões que tomei não estavam escritas em um plano de negócios; vieram do meu feeling sobre oportunidades, pessoas e o momento certo de agir. Empreender exige equilíbrio entre análise e sensibilidade, e confiar em si mesma faz toda a diferença”.

Mesmo com uma agenda intensa, Fabiana destaca a importância de cuidar da saúde física e mental. “Se você não estiver bem, não conseguirá performar”, conclui.