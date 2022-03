Discovery vai suspender transmissões na Rússia

A Discovery informou nesta quarta-feira que suspenderá a transmissão de seus canais e serviços na Rússia, juntando-se a um número crescente de corporações que se retiram do país em resposta à invasão da Ucrânia.

Quinze das marcas de entretenimento da Discovery, incluindo HGTV, Animal Planet, TLC e Eurosport, são distribuídas pela Media Alliance, uma joint venture com o National Media Group, da Rússia.

"A Discovery decidiu suspender a transmissão de seus canais e serviços na Rússia", disse a empresa.

O anúncio ocorre no momento em que CNN, BBC e outros veículos suspenderam as transmissões da Rússia em resposta a uma nova lei que ameaça jornalistas de prisão por divulgar notícias "falsas" sobre o que o Kremlin descreve como uma "operação militar especial".

O National Media Group também fez parceria com a Netflix, que no final de 2020 lançou uma versão do serviço com legendas em russo, filmes locais e ofereceu opções de pagamento locais. A Netflix suspendeu seu serviço russo no domingo.

