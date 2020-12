Dicas e truques para tratar a água da piscina

O verão chegou, as férias de fim de ano estão aí e só agora você se lembrou da sua piscina, não é mesmo? Piscinas são estruturas que precisam de manutenção o ano todo. Mas tudo bem se você deixou para a última hora. Saiba o que é possível fazer, neste momento, para melhorar as condições.

A primeira coisa convém esclarecer é que, não importa o que você faça, é impossível evitar a proliferação de organismos na água da piscina. Pode ser que ela fique, de vez em quando, com aquele aspecto verde. Isso irá acontecer com mais frequência em zonas e dias quentes.

No dia a dia, porém, certos cuidados amenizam o problema, fazendo com que, mais tarde, seja preciso utilizar menos produtos químicos no processo. Um deles é instalar uma lona telada de proteção. Isto impedirá que caiam sujeiras e se multipliquem larvas de mosquito na água.

Ambiente criado por Aquiles Nicolas Kílaris Ambiente criado por Aquiles Nicolas Kílaris

Limpeza pesada periódica

Existem piscinas de alvenaria, fibra e vinil; e todas as três precisam ser tratadas periodicamente. Você pode utilizar máquinas manuais ou robôs automáticos para fazer a higienização das paredes e fundo do tanque.

Não esvazie a piscina para isto. Esta atitude poderá prejudicar a estrutura dela. Além do mais, é um grande desperdício, que acarretará também em um gasto financeiro desnecessário.

Obviamente, a limpeza mais pesada não poderá ser feita apenas com uma rede de folhas. Será preciso mais equipamentos, além de produtos químicos.

O tratamento mais comum utilizado para limpeza da água da piscina se vale do cloro. A dose correta do produto e a sua aplicação na água deve estar de acordo com o que é instruído pelo fabricante na embalagem. E existe mais outro produto, chamado de algicida, que deve ser aplicado mais ou menos uma vez por semana.

Não se pode entrar na piscina direto após aplicação desses químicos. Será preciso esperar o tempo necessário. E, mesmo antes disso, fazer uma avaliação de PH e de alcalinidade – o que é medido com a ajuda de kits à venda em lojas especializadas.

Este controle deve ser realizado uma vez a cada duas semanas ou uma vez a cada mês. Lembrando que estes processos têm de ser realizados no início e no final do dia.

Como reforço do tratamento, também se realiza a filtragem da piscina através do motor, que movimenta a água, trocando o oxigênio da água.

No verão, isto deve ser feito todo dia, durante algumas horas. O recomendado é chamar um especialista para avaliar, de tempos em tempos, as condições deste filtro – que provavelmente precisará ser trocado a cada trimestre.

Casos específicos

Agora você já sabe que as piscinas ficam verdes quando estão com algas. Depois de passar o algicida, pode-se aplicar um produto chamado de decantador – para que os organismos mortos caiam para o fundo da piscina e possam ser, assim, aspirados.

Só para esclarecer, existem dois tipos de algicida: o para a aplicação quando a piscina está verde e outro só para prevenção.

Existe um tipo de bóia plástica para a colocação de pastilha de cloro. Isto serve apenas para garantir a permanência da piscina em sua boa condição, mantendo os níveis ideais de cloro. Não deve ser entendido como um processo para a limpeza da água.

Não existe nenhum tipo de tratamento de água de piscina que não cause mal aos animais domésticos. E mesmo para humanos, os produtos citados, em doses erradas, podem causar alguns problemas de saúde.

Também não existe produto que demonstre se há urina ou coliformes fecais na piscina. Mas o lado positivo é que o tratamento constante da água eliminará, por exemplo, a possível existência de larvas do mosquito da dengue.

Pronto. Finalizado o tratamento, sua piscina estará limpinha, transparente, com bom cheirinho de cloro e pronta para ser usada. Estas dicas para tratamento de água de piscina foram criadas pela equipe Viva Decora.